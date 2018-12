L'espectacle teatral de Love of Lesbian farà parada a Girona

El grup català d'indie-rock Love of Lesbian oferirà a l'Auditori de Girona el pròxim 25 de gener un concert teatralitzat. L'actuació forma part de la gira actualitzada del seu disc Espejos y Espejismos i suposa la tornada als teatres de la banda. Les entrades per al concert ja es troben a la venda a les pàgines web de l'Auditori de Girona i l'Ajuntament de Girona a la secció de cultura.

El concert teatralitzat de Love of Lesbian agafa com a bases les seves cançons més oníriques, tot i que també recull temes del seu disc El Poeta Halley. La posada en escena de l'espectacle, a càrrec de Guillem Albà i Blai Rodríguez, potencia les ombres xineses, els titelles i tots els elements que serveixen per recrear l'estat emocional que transmeten aquestes cançons.

Love of Lesbian va iniciar el 2014 el seu projecte Espejos y Espejismos, en el qual la música i el teatre es barregen i complementen. Tal com ho defineixen els seus components, «la música com a mirall de la teva realitat o com a creadora de miratges on refugiar-se».