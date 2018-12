La Fiscalia es querellarà contra Shakira per un frau milionari a Hisenda

La Fiscalia de Barcelona té previst presentar una querella contra la cantant Shakira per un frau fiscal milionari, en entendre que va evadir impostos a Hisenda entre els anys 2011 i 2014 simulant residir en paradisos fiscals.

Segons han informat fonts jurídiques, el ministeri públic ha comunicat a la defensa de la cantant que arxiva l'escrit d'al·legacions que el seu advocat va presentar per demostrar que Shakira no havia defraudat el fisc, per la qual cosa en les pròximes setmanes es querellarà contra ella per delictes contra la Hisenda pública.



Catorze milions d'euros

L'Agència Tributària ha finalitzat la investigació contra la cantant colombiana resident a Barcelona, Shakira, parella del futbolista Gerard Piqué, per un suposat frau fiscal. Ha concloóspodria haver comès irregularitats per valor de 14,5 milions d'euros amb els impostos d'IRPF i Patrimoni.

L'artista ha respost que ja ha pagat els seus deutes amb Hisenda, que mai ha amagat diners al fisc i que durant aquells anys no va passar més de 183 dies en territori espanyol.

L'arrel del conflicte es troba en la residència fiscal de l'artista, que va començar a viure algunes temporades a l'Estat espanyol el 2011, quan va començar a ser parella de Piqué. No va ser fins l'any 2015, però, que va regularitzar la seva situació tributària a l'Estat. Hisenda considera que durant aquest període la cantant complia els requisits per tenir el domicili fiscal en territori espanyol, i per tant hauria d'haver tributat a les arques públiques per la totalitat dels seus ingressos. Shakira va pagar 20 milions d'euros corresponents als deutes i interessos del 2011 fa uns mesos i en els últims dies ha abonat uns altres 14,5 milions pels exercicis 2012, 2013 i 2014.



Resident fiscal a partir dels 183 dies anuals

La llei estableix que si un ciutadà passa més de la meitat de l'any, un mínim de 183 dies, a Espanya, se l'ha de considerar resident a efectes fiscals i ha de tributar en concepte d'IRPF pels ingressos que obté a tot el món. Segons Hisenda, Shakira va simular viure a Bahames per eludir impostos, però en realitat vivia a Barcelona, tot i passar bona part de l'any en viatges a l'estranger.

Piqué i Shakira | Sony Music

El 2004 Shakira es va comprar una casa amb la seva exparella Antonio de la Rúa. El 2013 va passar mig any gravant als Estats Units el programa 'The Voice' i va ser a finals d'aquell any, quan va tenir el seu primer fill amb Piqué, quan va decidir comprar una casa a Esplugues de Llobregat.

El gener de 2018, l'Agència Tributària va remetre un primer informe a la Fiscalia de Delictes Econòmics de Barcelona, que va obrir diligències d'investigació. Després d'aquell anunci, els assessors de la cantant van decidir abonar 20 milions d'euros per saldar els comptes amb Hisenda relatives a l'any 2011, ja prescrit penalment. Ho van fer no perquè admetessin el frau, sinó com a pas necessari per a regularitzar la situació.

Sobre els anys posteriors, els advocats han mantingut intenses negociacions amb la inspecció d'Hisenda amb l'objectiu de tancar el cas en la via administrativa. Aquestes negociacions van portar la fiscalia a dictar una pròrroga. Fa uns dies, i després d'examinar a fons l'últim informe d'Hisenda, la fiscalia va rebutjar la petició de la defensa d'arxivar el cas, de manera que previsiblement instarà que s'obri una causa penal.



96% d'ingressos fora d'Espanya

L'artista ha informat a través d'un comunicat aquest divendres a la tarda que "ha complert en tot moment amb les seves obligacions tributàries i no deu cap quantitat a la Hisenda espanyola". A més, ha seguit els criteris i recomanacions precises dels seus assessors fiscals. Segons el comunicat, el seu cas és "únic en ser una ciutadana estrangera a Espanya els ingressos procedeixen en la seva pràctica totalitat (96%) de l'estranger". Shakira recorda que té una activitat professional "molt intensa i fora d'Espanya" i, per tant, "la seva estructura familiar és molt diferent als models convencionals".

Fins el 2015 Shakira assegura que mai va passar més de 183 dies a Espanya, la qual cosa està comprovat, i fins i tot passava llargues temporades amb els seus fills en altres països i singularment als Estats Units, d'on procedeix la major part dels seus compromisos laborals. En aquest sentit, el pagament del deute estimat per l'Agència Tributària és una mostra, segons ella, de la seva "disposició a solucionar la discrepància", i s'ha realitzat malgrat l'existència de criteris tècnics contraris a la seva consideració com a resident fiscal a Espanya abans de 2015, assegura l'escrit.

Com que segons ella ja no existeix deute pendent, "l'únic tema de discussió és sobre la correcta interpretació de la norma al voltant de quan es va iniciar l'aplicació del criteri de residència fiscal a Espanya per part de l'artista".