Un documental converteix Viladrau en escenari de la Segona Guerra Mundial

El documental Road to Normandy, un projecte amb què Mirasud Producciones vol posar en relleu la figura dels recreadors històrics, ha convertit els boscos de Viladrau i altres localitats de Catalunya en escenaris efímers de la Segona Guerra Mundial. Sota la direcció del cineasta argentí Laureano Clavero, veí de Calafell, la cinta s'endinsa en la minuciositat amb què treballen les persones dedicades a recrear conflictes bèl·lics. Clavero assegura que el documental busca «aixecar la figura dels recreadors com una peça clau per poder aprendre història».

A banda d'Osona, el documental també ha gravat a diversos punts del territori, com ara un camp de tir de Cubelles, el poble abandonat de Marmellar al Baix Penedès, la platja d'Arenys de Mar i el pont de ferro de Térmens a la Noguera. Fixant com a eix central l'activitat de l'associació First Allied Airborne Catalunya, dedicada a fer recreacions de la Segona Guerra Mundial, Road to Normandy aprofundeix en la figura dels actors històrics a través de les vivències de set membres de l'entitat. Alhora, compta amb les aportacions d'experts com Daniel Sam, assessor històric de la pel·lícula Dunkerque, i de Helen Patton, neta del general nord-americà George Patton.

La intenció del director és fer un «viatge des de Barcelona a Normandia», per tal de narrar com els recreadors s'endinsen en l'essència d'aquest conflicte mundial i demostrar l'esforç que dediquen a no descuidar cap detall. «Analitzen una àmplia documentació per trobar, per exemple, les botes amb les soles idèntiques a les que utilitzaven els soldats, les bales, els cascos... i, fins i tot, analitzen la manera de caminar o de fumar», explica Clavero, que lamenta que la imatge del recreador «no està prou valorada».

Els rodatges van començar a principis del 2016 i aquest últim trimestre del 2018 s'estan rodant les últimes escenes. Així, aquests municipis s'han convertit de forma puntual en platós per reviure l'aterratge dels paracaigudistes previ al desembarcament de Normandia, l'arribada de les tropes per mar, la batalla de Carentan, l'operació Market Garden i la batalla de Hürtgen. De totes, Clavero apunta que les imatges de Cubelles (rodades aquest novembre) han estat les més complexes, per la dificultat de recrear els salts des de l'aire.



Estrena del documental

Road to Normandy té previsió d'estar enllestit abans de l'estiu en format llargmetratge en llengua castellana, si bé una part de les entrevistes són en català i anglès. Clavero assegura que té emparaulada la participació en els festivals de cinema de Canes, Toronto i Miami, on confia seduir la premsa i els distribuïdors. Per a finals del 2019, té confirmada la difusió a través d'Amazon Prime Video.