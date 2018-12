«Time» reconeix com a personatges de l'any Jamal Khashoggi i els defensors de la veritat

La revista nord-americana Time ha escollit com a personatges de l'any un col·lectiu al qual ha denominat «els guardians» i amb el qual ha volgut reconèixer persones i mitjans que han patit per tractar de «revelar la veritat» al món, entre ells el periodista saudita Jamal Khashoggi, que va morir assassinat al consolat d'Aràbia Saudita a Istanbul a principis del passat mes d'octubre.

La direcció de la prestigiosa revista va fer públic ahir el resultat de la seva elecció anual i els motius pels quals s'ha arribat a aquesta conclusió. Així, ha reconegut un petit grup «que representa una lluita de molts altres a tot el món (...) que ho arrisquen tot per explicar la història del nostre temps», com queda de manifest amb la xifra d'almenys 52 periodistes assassinats el 2018.

Per a Time, Khashoggi és «el representant més visible d'un any horrible per la veritat». De fet, mai abans la revista nord-americana havia concedit aquest simbòlic reconeixement a una persona ja morta, però en aquesta ocasió considera que la influència del periodista «ha crescut immensament» precisament després del seu assassinat.

Al seu costat apareixen els periodistes de l'agència Reuters Wa Lone i Kyaw Soe Oo, detinguts fa exactament un any a Birmània, quan investigaven la repressió de les Forces Armades contra la minoria rohingya. La suposada recepció d'informació secreta de mans d'un policia els ha valgut una condemna per espionatge.

Time també ha reconegut a Àsia la tasca de la filipina Maria Ressa, fundadora del portal de notícies Rappler, conegut per la seva cobertura crítica de la guerra contra les drogues que ha llançat el president, Rodrigo Duterte. El 3 de desembre, Ressa es va lliurar davant les autoritats després de ser acusada d'un suposat frau.

La llista la completa la redacció del Capital Gaceta, que va patir al juny un tiroteig amb cinc víctimes mortals a la seva seu d'Annapolis, a l'estat de Maryland. L'autor pretenia venjar la desestimació d'una demanda presentada contra el mitjà per exposar un suposat cas d'assetjament.