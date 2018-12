Jordi Cruz recull les seves receptes més destacades a «ABaC. Cocina en evolución»

«En un cuiner es busca la singularitat, no la sorpresa», va assegurar ahir Jordi Cruz, tres estrelles Michelin en el seu restaurant barceloní Abac, que ha reunit algunes de les seves receptes i creacions més destacades en el llibre ABaC. Cocina en evolución. En un luxós volum profusament il·lustrat, editat per Grijalbo, Cruz parla de la seva professió, de la vocació, de la gestió econòmica, de la innovació i la creativitat que acompanya l'alta cuina.

El llibre, que s'ha publicat en edició bilingüe castellà-anglès, estructura les receptes per temàtiques: aperitius, entrants, plats centrals (carns, peixos i mariscos), postres, tècniques i elaboracions bàsiques. Segons el mediàtic xef català, ABaC. Cocina en evolución és un llibre que parla dels cinc anys al capdavant de l'Abac, però també dels deu anys de les seves aventures al restaurant, amb una selecció d'unes setanta receptes de les més de 2.000 que s'han produït en aquesta dècada. «Hem seleccionat les receptes que ens han semblat que explicaven millor la nostra evolució, les tècniques utilitzades i que il·lustren qui som a nivell conceptual», va comentar ahir en la presentació del llibre.

Qualifica el volum d'«evocador», perquè incita a cuinar, i justifica l'edició bilingüe, amb els dos idiomes més difosos a nivell gastronòmic, «per mostrar a tothom allò que fas, no tant per fer-te ric». El somni més gran per a un cuiner, afegeix, és que «d'aquí cent anys una recepta pròpia sigui considerada un clàssic», i parlant de clàssics, percep l'esferificació com una tècnica que ja és tradicional.

Jordi Cruz, que anteriorment va publicar a Grijalbo Cocina en casa como un chef i Tapas con rock and roll, no descarta publicar més obres sobre Abac, perquè «generem molta informació». El llibre és també «una forma de demostrar que soc alguna cosa més que un presentador de televisió que posa en dificultat als concursants, perquè mostro la meva cuina i que soc un cuiner».