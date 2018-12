Rosalía, el Mundial de futbol i la Renda, les tendències més buscades el 2018 a Google

Com fer la declaració de la renda 2018? i Què és el cachopo? Són les preguntes que més tendència han marcat en el buscador de Google el 2018 a Espanya, on també han destacat el Mundial de futbol i personatges com la cantant Rosalía. El portal de cerques ha compartit la seva recopilació «El Año en Búsquedas del 2018», que recull les tendències de cerca realitzades pels espanyols i que «ofereix una perspectiva única dels moments més importants de l'any», segons la companyia.

Aquest any, les cerques a Espanya reflecteixen l'interès per concursos musicals i realities de la televisió espanyola ( Eurovisió, Gran Hermano VIP, Operación Triunfo), esdeveniments polítics, com la moció de censura i la vaga del 8 de març; preguntes pràctiques sobre com fer llesques amb ou de llet o com funciona tinder, així com informació sobre personatges com la cantant Rosalía o el desaparegut Freddie Mercury.

En línies generals, les tendències de cerca dels espanyols mostren el seu interès pel Mundial de futbol, l'expresidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes –protagonista d'un dels episodis més mediàtics de l'any amb el màster fals–, i el videojoc Fortnite. Mentre que els personatges que més interès han generat han estat Rosalía, Avicii i Stan Lee. En esports, destaquen el futbol i el tennis, amb tendències de cerca sobre el Mundial celebrat el passat estiu a Rússia, o els tornejos de Wimbledon i l'US Open.



Tendències i preguntes

Les tendències generals de cerca de Google a Espanya aquest 2018 van ser el Mundial 2018; Cristina Cifuentes; Fortnite; Bohemian Rhapsody; Cómeme el Donut; Moció de censura; Fariña; Canvi d'Horari 2018; Vaga 8 març 2018; i Sentència La Manada.

Pel que fa als personatges més buscats, aquests van ser Rosalía; Avicii; Stan Lee; Stephen Hawking; Freddie Mercury; Meghan Markle; José María Iñigo; Lopetegui; Aretha Franklin; i Montserrat Caballé. D'altra banda, el més buscat de la televisió ha estat Eurovisió; Gran Hermano VIP; Operación Triunfo; Supervivientes; Masterchef Celebrity 3; The Good Doctor; Fatmagul; Élite; L'Església del Mar i Arde Madrid.

Sobre les preguntes «com?», a Espanya s'ha volgut saber Com fer la declaració de la renda 2018? Com reclamar IRPF maternitat? Com funciona Tinder? Com es van conèixer Harry i Meghan? Com trucar amb número ocult? Com va la nacionalitat? Com fer torrades de llet? Com purgar radiadors? Com sol·licitar la vida laboral per mòbil? i com saber si t'han bloquejat a WhatsApp?

En relació amb les preguntes «què?» han destacat Què és el cachopo? Què és VTC? Què és una moció de censura? Què és derogació presó permanent revisable? Què és NFC? Què és aove? Què és Brexit? i Què és clamídia?