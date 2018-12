La Fiscalia es querella contra Shakira per presumpte frau

La Fiscalia de Barcelona s'ha querellat contra la cantant Shakira davant els jutjats d'instrucció d'Esplugues de Llobregat per sis presumptes delictes contra Hisenda Pública per un suposat frau de més de 14,5 milions d'euros en IRPF i impost de Patrimoni (IP) a través de catorze societats en països com Illes Caiman, Illes Verges Britàniques i Panamà.

En la querella, que es va presentar ahir al migdia als jutjats, la fiscal Carmen Martín Aragó considera que la cantant va deixar de presentar la liquidació de l'IRPF i Impost de Patrimoni dels exercicis de 2012, 2013 i 2014 produint un perjudici econòmic a Hisenda Pública, respectivament, de 12.371.197,97 euros (IRPF) i 2.191.771,58 euros (IP).

La fiscal considera que Shakira vivia a Espanya durant aquests exercicis, i que les estades a l'estranger van ser «esporàdiques».