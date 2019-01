Mor el doblador Josep Maria Ullod, la veu de «Perry Mason» i «Ironside»

L'actor i doblador català Josep Maria Ullod, que va posar veu a personatges com Perry Mason o Ironside, ha mort als 74 anys d'edat, segons va informar ahir l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) mitjançant un comunicat en el qual va lamentar la seva pèrdua i va fer extensiu el condol a familiars i amics.

Nascut el 1944, Josep Maria Ullod va obtenir el seu primer paper en l'àmbit del doblatge com Brian Dennehy a Acorralado i al llarg de la seva trajectòria va ser la veu habitual d'actors com Paul Sorvino o Philip Bosco. La seva greu veu, no obstant això, s'associa a l'actor canadenc Raymond Burr, que va protagonitzar la famosa sèrie Perry Mason i Ironside, entre d'altres films i sèries televisives.

Josep Maria Ullod, casat i pare de dos fills, va doblar també en català altres grans actors com Ben Gazzara, Arthur Kennedy o Anthony Quinn. La cerimònia de comiat d'Ullod se celebrarà avui dijous al tanatori de la ciutat de Badalona.