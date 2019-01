Moltes són les cartes que els infants i els més grans han escrit aquests dies als Reis, quasi sempre demanant quelcom que els il·lusiona i deixant clar que no s'han portat malament. Avui, festa de Reis o de l'Epifania, de la manifestació de Jesús, jo també he fet la meva carta als Reis pensant en tots vosaltres.

Benvolguts Reis, soc el bisbe de Girona, Francesc, i us escric aquestes lletres. Primer, per agrair-vos la vostra decisió d'emprendre un llarg viatge, sense saber on us conduiria, per anar a trobar el Rei dels jueus, acabat de néixer, segons us va indicar un estel que tan bé vau saber interpretar.

També us dono gràcies pel vostre interès per cercar i preguntar quan us trobàveu perduts, perquè l'estel s'havia eclipsat. I finalment, pels regals, dignes d'un rei, que vau oferir a Jesús: l'or, l'encens i la mirra. Tots són senyals de grandesa i de reialesa, de la vostra condició de sacerdots intercessors que pregonen la veritable majestat d'aquell infant.

La meva carta és una petició feta davant del pessebre i recordant la «meva gran família del Bisbat de Girona».

- Contemplant Jesús, el Fill de Déu, nascut com a infant, assumint la nostra fràgil humanitat perquè nosaltres esdevinguéssim fills de Déu. Estimats Reis, a més dels regals que deixareu a cada infant, tant si són molts o pocs, deixeu-los també el desig que coneguin Jesús i l'estimin, perquè creixin en bondat, en saviesa i en anys com a cristians.

- Contemplant Josep i Maria, el pares de Jesús, que varen dir que sí a Déu: Maria, com a mare per obra de l'Esperit Sant, i Josep, acceptant la missió de prendre Maria com a esposa i fer-se càrrec de l'infant Jesús, estimant-lo, protegint-lo, ajudant-lo a créixer. Estimats Reis, deixeu també als pares el millor regal, que és enfortir l'amor que els uneix, perquè afrontin amb fermesa les dificultats que sorgeixin, i que estimin els seus fills ajudant-los en el seu creixement.

- Contemplant els Àngels, els missatgers de la Bona Notícia del naixement de Jesús, cantant la lloança a Déu i la pau als homes estimats per Déu. Us demano, Majestats d'Orient, per tots els qui som missatgers avui de la Bona Notícia de Jesucrist, l'Evangeli: que sapiguem [...] (extret del Full Parroquial).