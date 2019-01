«Bohemian Rhapsody», «Roma» i «Green Book» triomfen als Globus d'Or

Green Book, que es va emportar el premi a la millor comèdia de l'any, al millor guió i al millor actor secundari (Mahershala Ali), i Bohemian Rhapsody, que es va alçar amb dos guardons, millor drama i millor actor protagonista (Rami Malek), van ser les grans triomfadores a la 76a edició dels Globus d'Or. Uns premis, els que cada any lliura l'Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood, que van estar molt repartits i en els quals també va brillar Alfonso Cuarón, que amb el seu film Roma, que es va fer amb el Globus d'Or a la millor pel·lícula de parla no anglesa i el de millor director.

Amb la cinta produïda per Netflix en la qual Cuarón ressuscita, en blanc i negre, alguns dels records de la seva infància a través de la figura de la seva mainadera, el cineasta mexicà es va imposar a Adam McKay ( El vicio del poder), Bradley Cooper ( Ha nacido una estrella), Peter Farrely ( Green Book) i Spike Lee ( Infiltrado en el KKKlan) i es va alçar amb el premi al millor director d'any.

Roma també es va emportar el premi a la millor pel·lícula de parla no anglesa, categoria a la qual va ser relegada per les normes dels Globus d'Or i en què es va imposar a la libanesa Cafarnaüm, Un asunto de familia, del japonès Hirokazu Koreeda, la cinta belga Girl i l'alemanya Obra sin autor.

Una de les grans perdedores de la nit va ser El vicio del poder, el biopic centrat en la figura de l'exvicepresident nord-americà Dick Cheney, que tot i ser la pel·lícula amb més nominacions -acomulava fins a sis candidatures- tan sols es va endur un premi, el de millor actor protagonista en comèdia per a Christian Bale. «Gràcies Satan per servir-me d'inspiració per a aquest paper», va dir l'actor al recollir el premi.

Una altra de les cintes que comptava amb més nombre de nominacions, cinc en total, era La Favorita, de Yorgos Lanthimos, que també es va haver de conformar amb un sol premi, el de millor actriu comèdia per a la seva protagonista Olivia Coman. El Globus d'Or per a la millor actriu protagonista en drama va ser per a Glenn Close pel seu treball a La buena esposa, i el de millor actor dramàtic per a Rami Malek per la seva encarnació de Freddie Mercury a Bohemian Rhapsody.

El guardó al millor actor de repartiment va ser per a Mahershala Ali per Green Book, la cinta més premiada de la nit que també es va alçar amb el Globus d'Or al millor guió original i millor pel·lícula còmica o musical de l'any.

Altres premiades van ser Spiderman: Un nuevo universo, que es va fer amb el guardó a la millor pel·lícula d'animació, First Man, que es va emportar el premi a la millor música, o Ha nacido una estrella, el film dirigit per Bradley Cooper i protagonitzat per Lady Gaga que també partia com un dels favorits amb cinc nominacions i es va haver de conformar amb el premi a la millor cançó per al tema Shallow.



Categoria de televisió

En les categories televisives van brillar especialment dues ficcions: American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace, que es va emportar el Globus d'Or a la millor minisèrie o telefilm i millor actor en aquesta categoria per a la seva protagonista, Darren Criss, i El mètodo Kominsky, la sèrie de Netflix que va aconseguir alçar-se també amb dues estatuetes, millor comèdia i millor actor protagonista en comèdia per Michael Douglas. La gala dels premis va ser també una gran nit per a The Americans, que en el seu comiat es va imposar com a millor sèrie dramàtica a Homecoming, Killing Eve, Pose i Bodyguard.

En l'apartat interpretatiu el premi a la millor actriu de comèdia va ser per a Rachel Brosnahan, que va repetir glòria pel seu treball a The Marvelous Mrs. Maisel; el premi a la millor actriu protagonista en drama va ser per a Sandra Oh per Killing Eve , mentre que Richard Madden va sorprendre alçant-se amb el premi al millor actor dramàtic per Bodyguard.

El premi a la millor actriu en una minisèrie o telefilm va ser per a Patricia Arquette per la seva interpretació a Fuga en Dannemora, mentre que Patricia Clarkson es va emportar el Globus d'Or a millor actriu secundària en aquesta categoria per Heridas abiertas. Ben Whishaw, per la seva participació a A very english scandal va fer el mateix en la categoria masculina.

Penélope Cruz i Antonio Banderas se'n van anar de buit de la gala, que va ser conduïda per la premiada Sandra Oh i Andy Samberg.