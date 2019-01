Tres rutes per donar a conèixer les comunitats religioses de Lloret de Mar

Lloret de Mar ha organitzat tres itineraris pels centres de culte del municipi com a activitat per presentar la quarta edició del Calendari Interreligiós. Les sortides començaran avui i s'allargaran fins el proper dissabte, 19 de gener. El calendari vol ser una eina per apropar a tota la ciutadania les festivitats de l'església catòlica, l'evangèlica, l'ortodoxa, l'hinduisme, l'islam, el sikhisme i el judaisme. Els itineraris programats, a més, permetran visitar els llocs de culte i parlar i conèixer de primera mà les comunitats que s'hi reuneixen.

El primer itinerari, que comença avui a les deu del matí, permetrà conèixer l'església ortodoxa, la mesquita Essouna i la gururdwara. Aquest mateix recorregut es repetirà dimecres que ve, a la tarda. La segona ruta es farà el dijous 17 de gener i anirà fins a la mesquita Mesjid Abubacar i l'Església Evangèlica Pentecostal de Filadèlfia. Finalment, el tercer recorregut anirà fins a la Comunitat Islàmica Joves de Lloret de Mar i la parròquia, i es farà tant divendres 18 a la tarda com dissabte 19 al matí.

Aquestes activitats s'emmarquen dins del cicle «Pluralisme, conviènica i religió», que és fruit de les trobades de la Taula Interreligiosa, a la qual participen representants de les diferents tradicions religioses presents al municipi i que dinamitza la Fundació Ser.gi en el marc del Pla de Ciutadania de la Secció de Benestar i Família de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

El primer Calendari Interreligiós de Lloret es va publicar l'any 2016 amb l'objectiu de cohesionar les diferents comunitats religioses que viuen al municipi -de manera que es puguessin felicitar mútuament durant les seves respectives celebracions- i des de llavors s'han anat organitzat diferents activitats per presentar-lo.

D'aquesta manera, el primer any es va fer una pregària interreligiosa, el segon any, aprofitant que havien treballat la lectura d'El Petit Príncep i n'havien extret conclusions segons cada confessió, van fer un acte públic per parlar-ne, el tercer any van integrar la presentació del calendari dins de l'Any Panikkar i enguany han decidit fer aquests itineraris.



Visites durant tot l'any

Tot i això, no és la primera vegada que es fan recorreguts d'aquest tipus. Al llarg de tot l'any es fan projectes de sensibilització i coneixença amb els estudiants dels instituts lloretencs, així com amb tècnics i personal del consistori. En aquesta ocasió, els recorreguts serviran també per donar a conèixer els nous espais d'alguns dels centres de culte que s'han traslladat recentment d'ubicació.