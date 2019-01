El brot de cotó a la Lluna sucumbeix al fred extrem

La planta de cotó que va brollar a la biosfera en miniatura segellada a bord de la missió Chang'i-4 de la Xina ha sucumbit al fred extrem produït quan el Sol es va posar a la cara oculta de la Lluna. El 3 de gener, el programa d'exploració lunar Chang'i-4 de la Xina va portar la planta a la Lluna en una càrrega útil dissenyada per crear el primer microecosistema en l'únic satèl·lit natural de la Terra. Dies més tard, es va anunciar que la planta de cotó inclosa en aquest experiment havia germinat. La temperatura durant la nit de dues setmanes a la Lluna pot ser tan freda com - 170 graus Celsius, sota la qual el brot de cotó no tenia cap possibilitat de supervivència.

El contenidor segellat amb l'experiment té un sistema de calefacció per mantenir la llavor calenta, i per això va brotar en primer lloc. Però es va apagar després que el mòdul d'aterratge Chang'i-4 ingressés en el mode de suspensió per estalviar energia el 13 de gener. «Durant les 212,75 hores des de l'encesa fins a l'apagat, la càrrega útil va funcionar bé. Alguns dels resultats van superar les nostres expectatives», va explicar l'investigador Xie Gengxin.