Demostren l'eficàcia d'un medicament contra el càncer de fetge avançat

Una investigació internacional feta amb 292 pacients de 92 hospitals a 20 països diferents, en què ha participat l'Idibaps-Hospital Clínic, ha demostrat l'eficàcia d'un nou tractament contra el càncer de fetge en estat avançat. La investigació, que publica la revista The Lancet Oncology, ha demostrat l'eficàcia del ramucirumab, un tipus de teràpia anti-angiogènica específica, en el tractament de segona línia del carcinoma hepatocel·lular, el tipus més freqüent de càncer de fetge.

En l'estudi, que demostra que hi ha una millora en la supervivència dels pacients, hi ha participat el doctor Josep M. Llovet, professor de l'Idibaps, on dirigeix el grup d'Investigació traslacional en oncologia hepàtica, i que també és director del Liver Cancer Program a la Icahn School of Medicine de Mount Sinai de Nova York. El carcinoma hepatocel·lular (HCC) representa el 90% dels tumors primaris de fetge, és la tercera causa de mort per càncer al món i té una incidència de 800.000 nous casos a l'any.