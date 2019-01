Sanitat i el sector alimentari acorden reduir un 10% el sucre, greixos saturats i sal

El Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social ha subscrit 20 convenis amb 398 empreses alimentàries i de begudes per reduir, de mitjana, un 10 per cent de sucre, greixos saturats i sal en els seus productes d'aquí al 2020. Els compromisos engloben més de 4.000 aliments i begudes de 13 grups diferents: begudes refrescants, brioixeria i pastisseria, cereals d'esmorzar, cremes, derivats carnis, galetes, gelats, nèctars de fruites, pa especial envasat, plats preparats, productes lactis i salses.

L'objectiu és reduir la sal en un 16 per cent, un 5 per cent en greixos trans i un 10 per cent dels derivats carnis, com pernil cuit extra, pit de gall dindi, llonganissa o xoriço. Igualment, es pretén disminuir la quantitat de sal en patates fregides, aperitius salats o plats preparats en més d'un 10 per cent.

En total, són cinc grans sectors d'empreses les adherides als convenis: fabricació, distribució, restauració col·lectiva, restauració moderna i distribució automàtica.