Unicef alerta que els nens del món viuen la pitjor situació en 30 anys

L'organització Unicef va advertir ahir que la situació dels nens al món és la pitjor en els últims 30 per les crisis humanitàries, cada vegada més complexes, i perquè el nombre de països implicats en conflictes bèl·lics és el més alt en les últimes dècades.

La coordinadora d'emergències del comitè espanyol d'Unicef, Lorena Cobas, i la coordinadora del comitè català d'Unicef, Quima Oliver, van presentar l'informe sobre l'acció humanitària per a la infància de l'organització, que el 2018 va prestar serveis de salut mental i suport psicosocial a més de 3,1 milions de nens i cuidadors.

Cobas i Oliver van ressaltar que per a aquest any 2019 necessiten 3.400 milions d'euros per atendre 73 milions de persones, 41 d'ells nens a 59 països, i han alertat sobre les tràgiques situacions que travessa la infància a Bangla Desh, per la persecució als rohingyes, al Sudan, Síria, Congo i Iemen, pels conflictes armats.

«Cada vegada hi ha més problemes per protegir els nens», va advertir Quima Oliver, que va destacar la situació dels menors d'aquests països, ja que «són els més vulnerables en una situació d'emergència». Oliver va assenyalar que els països que necessitaran una especial atenció aquest 2019 seran el Líban i Síria, pels refugiats, per la qual cosa la major part del finançament anirà dirigida a cobrir les necessitats d'aquesta zona de l'Orient Mitjà.

Després de gairebé vuit anys de conflicte de Síria, actualment hi ha uns 13,1 milions de persones que necessiten assistència, una xifra que inclou 5,6 milions de nens, dels quals 493.000 viuen en zones de difícil accés.

El representant de l'Unicef a Síria, Fran Equiza, va detallar en una videotrucada durant la presentació que a causa de la situació de conflicte que es viu al país, en alguns casos «els nens són empesos al treball infantil i les nenes a matrimonis de conveniència», i ha afegit que «darrere de cada xifra, hi ha un nen».

Segons apunta l'informe de l'Unicef, més de 2,5 milions de nens sirians viuen com a refugiats a Egipte, Iraq, Jordània, Turquia i, en especial, Líban, un país que no té suficients institucions ni infraestructures per donar resposta a les necessitats bàsiques d'1,5 milions de refugiats sirians.



Falta de finançament

La cap de comunicació de l'Unicef al Líban, Raquel Fernández, va asseverar, també per videotrucada, que aquest és el país amb «la taxa de refugiats per habitant més alta del món». Fernández va afegir que a causa de la falta de finançament, el 2018 va faltar un 18% del total requerit per cobrir totes les actuacions que l'Unicef pretenia portar a terme al país, un problema que no només va afectar el Líban, ja que el 2018 l'organització va acabar sol·licitant 3.810 milions de dòlars i va aconseguir només 1.850 milions.

Oliver va ressaltar que «les situacions menys mediàtiques són les que tenen més dificultats per aconseguir fons», com és el cas del major brot d'Ebola que ha afectat la República del Congo durant el 2018, amb més de 500 casos i unes 250 morts registrades fins al mes de desembre passat.

Segons les responsables de l'organització, en els darrers anys a la República del Congo s'ha produït una important escalada de la violència i el conflicte armat, en què uns 12,8 milions de persones corren el risc de patir casos d'inseguretat alimentària i malnutrició aguda, cosa que representa un augment del 30% des del 2017.

La directora executiva d'Unicef, Henrietta Fore, assenyala en el pròleg de l'informe que «la violència contra els nens no pot convertir-se en la nova normalitat». L'organització ja va alertar al desembre que el món no estava protegint als nens de situacions de conflicte, amb el risc que això comporta no només per a la seva supervivència, sinó també per a un desenvolupament futur en què poden arrossegar «cicatrius invisibles», com ressalta Fore.

L'Unicef s'ha marcat entre els seus principals objectius aconseguir el 2019 que 42,8 milions de persones tinguin accés a aigua potable, donar accés a 10,1 milions de nens a programes oficials i oficiosos d'educació bàsica, inclòs l'ensenyament primerenc o donar ajut psicosocial a 4 milions de nens i cuidadors.