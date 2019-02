Arrenca l'edició de la 080 Fashion amb ànima més internacional

La 080 Barcelona Fashion va arrencar ahir al Recinte Modernista de Sant Pau amb la voluntat de trobar un equilibri entre dissenyadors emergents i veterans i de mostrar una ànima més internacional. La consellera de Presidència, Elsa Artadi, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, van donar el tret de sortida a la 23a edició de la cita, que se celebra fins al 7 de febrer. Per la passarel·la barcelonina desfilaran quatre marques estrangeres i 23 de catalanes.

El dissenyador turc Umit Benan, la firma sud-africana Chulaap, el creador peruà d'origen asiàtic Esaú Yori i la firma colombiana Polite completen el cartell de 27 dissenyadors que presentaran les seves col·leccions. Entre ells, clàssics de la cita com Antonio Miró, Custo Barcelona o Lebor Gabala, firmes que buscaran una repercussió internacional desfilant a la 080.

La primera jornada del certamen també va posar sobre la taula l'aposta, per accentuar el seu perfil com a plataforma de moda oberta i creativa. Així doncs, al llarg d'aquesta setmana, 080 Barcelona Fashion proposa diferents activitats paral·leles obertes al públic, amb la novetat de l'espai expositiu i experiencial de disseny independent sota el nom de «Pop Ups Gallery», que comptarà amb una vintena de botigues «efímeres» de moda.

A més, es reeditarà el 080 Fashion Showroom, l'espai comercial i de negoci del certamen, on està previst que hi passin centenars de professionals, una trentena dels quals de firmes internacional. En l'edició anterior aquesta fira va generar dos milions d'euros de volum de negoci.

En el vessant del coneixement se celebrarà el Barcelona Fashion Summit, on, com cada edició, les escoles de moda tornaran a ser presents amb una selecció de les millors tesines dels alumnes de darrer curs de les escoles de disseny i moda catalanes.



Primeres desfilades

«Les dones que van obrir camí» al món quan aquest era exclusivament masculí han inspirat la proposta per a la pròxima tardor/hivern 2019-20 de la firma de moda catalana Sita Murt/, denominada «Uncommon Attitude» i que va ser una de les primeres en desfilar per la passarel·la de la 080 en la seva primera jornada. La col·lecció manté el punt com a «ànima» de la firma, que treballa peces clàssicament masculines, com les americanes o els vestits jaqueta, amb patrons i volums molt femenins, «jugant amb el seva desconstrucció».

Al seu torn, la dona com una «joia de la naturalesa que brilla amb llum pròpia i emergeix com una deessa del fons del mar» ha estat el motiu central de la desfilada de la firma catalana Escorpión Studio Barcelona. La directora artística de la marca, Andrea Martínez, va assegurar que el nom de la col·lecció «connecta amb el més profund i fascinant de l'essència femenina: forta, clarivident i compromesa; flexible, sensual i intuïtiva».

Un altre dels moments destacats de la jornada el va protagonitzar la model Helen Lindes, Miss Espanya l'any 2000, qui va desfilar embarassada de sis mesos de la mà de la firma Maite by Lola Casademunt. Lindes, que espera la seva segona filla per al pròxim maig, va encapçalar el carrusel final de la marca amb un sensacional vestit granat de lluentons, amb obertura lateral.