El color negre i la senzillesa dominen les desfilades de la 080 Barcelona

El color negre, els crus i la senzillesa van dominar el tercer matí de desfilades de la passarel·la 080 Barcelona, que a la tarda va veure les col·leccions de les firmes Little Creative Factory, Jnorig i Brain & Beast, i als dissenyador Oscar León, Pablo Erroz, Esaú Yori i Antonio Miró. Així, Little Creative Factory ha obert la passarel·la amb una coreografia de dansa neoclàssica i la seva col·lecció The Makers, que celebra «l'artista i creador que tots portem dins» i està formada per peces fetes a mà i a mida en cotó, tela i neoprè, amb un disseny «atemporal i juganer», ple de detalls.

De la seva banda, la firma Jnorig, la segona desfilada del dia, va pujar a la passarel·la amb la idea de «trencar les fronteres socials, polítiques i religioses que patim en aquesta era tecnològica» a través de la fusió entre la simplicitat de l'estil de vida amish i la complexitat de les tribus índies. El dissenyador Oscar León va ser l'encarregat de tancar el matí de desfilades amb la seva col·lecció per a la tardor/hivern 2019-20, Plume noire, que aposta per les plomes, el negre, el plata, el cotó i els teixits tècnics.

A la sessió de la tarda va destacar Pablo Erroz, que va presentar una col·lecció Up to you, inspirada per la nostàlgia de finals dels 80, principis dels 90. Partint de la idea de llibertat, de trencar regles i del traspàs de fronteres, les propostes d'Erroz uneixen hivern i estiu sota el concepte d'una mateixa col·lecció.