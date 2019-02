«Roma», d'Alfonso Cuarón, s'endú la glòria en uns Bafta dominats per «La favorita»

La favorita ha estat la gran triomfadora de la 72a edició dels premis Bafta. El film de Yorgos Lanthimos va rebre diumenge a la nit set dels guardons del cinema britànic, incloent el de Millor actriu per a Olivia Colman, Millor actriu de repartiment per a Rachel Weisz i Millor pel·lícula britànica.

No obstant això, Roma, d'Alfonso Cuarón, es va imposar en les categories més importants. L'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió va atorgar quatre premis a la cinta mexicana: Millor pel·lícula, Millor director, Millor pel·lícula de parla no anglesa i Millor fotografia.

El premi a millor actor va ser per a Rami Malek per la seva interpetació a Bohemian Rhapsody, el director de la qual, Bryan Singer, va ser suspès per l'Acadèmia britànica en la categoria Millor pel·lícula britànica després de les acusacions d'abús i agressió sexual. El guanyador en la categoria d'actor de repartiment ha estat Mahershala Ali per Green Book.