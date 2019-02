Les japoneses es rebel·len contra l´obligació de regalar xocolata als homes

Les dones estan en peu de guerra al Japó. El sentiment feminista comença a tenir els seus ecos al país nipó, i una de les primeres causes que comença a causar rebuig entre diversos sectors és l'obligació que tenen de regalar xocolata als companys de feina per Sant Valentí. El conegut com a «giri choco», que significa literalment «xocolata d'obligació», és una tradició instaurada al país des de mitjans del segle passat que, amb el temps, s'ha convertit en una imposició que resulta incòmode a moltes dones, que se senten amb l'obligació de regalar aquest dolç als seus companys i superiors de l'oficina.

Moltes dones creuen que haver de gastar milers de iens en xocolata per quedar bé amb els companys de treball, així com amb els superiors que poden cobrar més del doble que elles és un fet inadmissible en ple segle XXI. Aquest rebuig ja ha fet que algunes empreses del país hagin decidit prohibir una tradició que moltes treballadores perceben com una forma d'abús de poder i assetjament. Tot i que a la inversa, també existeix el conegut com a «Dia Blanc», creat per la indústria xocolatera del país a mitjans dels anys vuitanta per augmentar els seus ingressos, en aquest cas no està instaurat com una obligació.

Segons una enquesta recent, el 60% de dones japoneses seguiran comprant xocolata pel dia de Sant Valentí. No obstant això, més del 56% assenyala que ho farà com a forma de cortesia envers els familiars, mentre que el 36% el regalarà a les seves parelles sentimentals, sense caure en una obligació. Per contra, la majoria no té intenció de regalar xocolata als seus companys d'oficina.

«Abans que moltes empreses comencessin a prohibir la pràctica, havíem de pensar quants diners ens havíem de gastar en cada un dels paquets de xocolata que regalàvem als nostres companys i també havíem de decidir a quants companys els fèiem aquest obsequi, així que és positiu que aquest costum estigui desapareixent», ha explicat la treballadora d'un conegut centre comercial Tòquio en declaracions recollides pel diari digital Japan Today.