L'home del neolític ja tractava el gos com el seu millor amic

L'home del neolític, fa uns 6.000 anys, va començar a tractar els gossos com els seus millors amics, enterrant-los al seu costat en rituals funeraris i alimentant-los amb cereals i verdures, segons un estudi de les universitats Autònoma de Barcelona (UAB) i de Barcelona (UB). La investigació, que publica la revista Journal of Archaeological Science: Reports, ha estudiat els casos antics més nombrosos de sacrifici i enterrament simbòlic de gossos de Catalunya, on durant el neolític mitjà s'hauria iniciat la generalització d'aquesta pràctica funerària a la Península Ibèrica.

A la Península s'han trobat casos més antics d'enterraments individuals aïllats, però només s'han documentat com una pràctica generalitzada relacionada amb el ritual funerari amb posterioritat, un ritual que es va estendre i va allargar durant centenars d'anys, fins a l'edat de Ferro.