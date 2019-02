«El món periodístic ha travessat amb el procés la línia del terreny emocional»

Amb l'auditori gran de la Biblioteca Carles Rahola ple a vessar, la periodista Laura Rosel i el també periodista gironí Jordi Grau van aconseguir ahir que un dels actes més esperats de la Setmana dels Rahola fos tot un èxit. Ella, amb la seva elegància habitual -aquesta vegada sense cua de cavall ni talons vermells- i utilitzant les paraules justes en cada ocasió. I ell, documentat, amb unes preguntes molt ben escollides al voltant de la trajectòria professional d'una de les comunicadores catalanes més mediàtiques.

Així doncs, durant més d'una hora i mitja van tenir el públic ben enganxat a la cadira en aquest debat que portava per nom «El sentit del periodisme». Durant la conversa, Laura Rosel va fer un gir en el temps per parlar de Preguntes Freqüents (FAQS) de TV3, on havia intentat «explicar històries» durant un total de 42 programes. «Era un micro incòmode per als polítics» va assegurar i, de fet, «costava molt fer-los venir al programa» perquè «disposàvem de periodistes de diferents sensibilitats que els podien fer diferents preguntes». En total, quatre hores de prime-time setmanal on van encabir tota mena de personalitats, i d'altres que no van poder portar mai, «com per exemple Carles Puigdemont» va recordar.

Un programa vist de diferents maneres segons el lloc des d'on es miri, una mica com el procés independentista, amb el qual Rosel va assegurar que tenia la sensació que «el món periodístic ha travessat la línia del terreny emocional». En aquest sentit, es va referir a les crítiques que va rebre a través de les xarxes socials, qualificant-la de terrorista, radical, separatista o equidistant. «Que et diguin de tot és cruel, injust i la majoria de vegades sap greu, però t'endureix la pell», va afirmar convençuda.

També va quedar temps per parlar de les noves tecnologies («arribar a més gent i més ràpid»), o per a l'esclavitud a la qual, segons ells, es veuen sotmesos els programes, «posava el mòbil en mode avió l'endemà abans que m'arribessin les audiències».



La pregunta més esperada

Durant aquestes reflexions, tampoc no va faltar la pregunta potser més esperada de tota la tarda -que de fet no va trigar a arribar- en referència al motiu de l'acomiadament de la periodista del FAQS. «Vam quedar per fer un cafè i el director executiu em va dir que volien fer un gir cap a l'entreteniment, donant-me les gràcies per l'esforç i la dedicació», va explicar Laura Rosel. «No vaig tocar el cafè, ell el va pagar», va afegir.