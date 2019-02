«Fem humor per passar-nos-ho bé, no per molestar a ningú»

Amb més de 350 comensals a la taula i totes les entrades esgotades des del moment en què es van posar a la venda, el Festimams va oferir dissabte una nova nit de gastronomia i humor, aquesta vegada de la mà de Toni Soler, Queco Novell i Jair Domínguez. Els convidats es van posar el públic a la butxaca des del primer moment tot i «no haver-se preparat res», tal com ells mateixos van assegurar, xerrant de manera discontínua durant pràcticament quatre hores d'un amplíssim ventall de temes.

Entre aquells que van generar més debat, es van obrir pas els dos programes que els tres tenen actualment en antena: el Polònia (que complia precisament 13 anys aquella mateixa nit) i l' Està passant. Dos formats diferents amb un mateix objectiu: «passar-nos-ho bé», va assegurar Soler, «no ho fem per molestar a ningú, no és el nostre objectiu». La dinàmica de treball per fer entrar les últimes hores, la cerca de temes, els atacs de riure o l'arribada d'internet, tot farcit amb unes explicacions plenes d'anècdotes amb una idea principal: «treballar sense por».

La quarta cita del Festimams a l'hotel AC de Girona va resultar ser també, en certa manera, la més esbojarrada. Amb alguna broma sobre Girona («amb dos atractius innegables: Catedral i König»), la relació dels convidats amb els comunicadors Marc Giró i Pilar Rahola, el judici del procés independentista, i el partit del Girona contra el Madrid. La traca final, amb una tanda de preguntes que van portar a una darrera reflexió: «A vegades som un país amb la pell molt fina per coses poc importants, la base de l'humor rebaixa aquesta importància».