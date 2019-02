La junta directiva de la SGAE registra una moció de censura contra Hevia

Un total de 18 membres de la junta directiva de la Societat General d'Autors i Editors (SGAE) van registrar ahir una moció de censura contra el president de l'entitat, José Ángel Hevia, segons van informar fonts de la societat d'autors.

Aquestes mateixes fonts van explicar que la data per abordar aquesta moció de censura haurà de ser fixada pel mateix president i, en aquesta junta extraordinària, se'n votarà la continuïtat o el cessament. En funció de l'ordre del dia que fixi el president, podria també votar-se el seu relleu en cas de prosperar la moció.

Un dels integrants de la junta directiva -i del consell de direcció de la SGAE- que va donar suport a aquesta moció de censura, Antonio Onetti (Col·legi d'Obres Audiovisuals), va confirmar que serà un dels candidats a la presidència en cas de prosperar aquesta iniciativa.

«Si tira endavant, jo seré un dels candidats i aspiro a aconseguir els suports suficients. Això no és una altra de les guerres de la SGAE, sinó una conseqüència natural d'una etapa tan intensa d'Hevia en la qual no s'han complert les expectatives: allunyar la intervenció de Cultura. Ara estem en una altra fase del joc», va apuntar.

Onetti entén que, amb la intervenció de Cultura ja sol·licitada al jutge, els terminis per convocar la moció «han de ser imminents». «Seguim en una situació crítica i aquest era el gran objectiu que havia d'haver complert Hevia. Fa falta un canvi de timó», va assenyalar el guionista.

Així, es veu «capaç d'intentar redreçar» la SGAE malgrat aquesta intervenció i altres polèmiques que envolten l'entitat, com la part de recaptació nocturna coneguda com La Roda, que permetia ingressar diners per drets amb música lliure. «A partir d'ara, amb el topall de la Llei de Propietat Intel·lectual, tot serà molt més senzill. Tot això de la música nocturna s'anirà difuminant i trobant un volum molt menor», va apuntar.



Hevia, «actitud personalista»

Per la seva part, un altre dels membres del consell de direcció que va donar suport a la moció, Fermín Cabal (Col·legi Gran Dret), ja va avançar que prestarà el seu suport a Onetti, en cas de tirar endavant la iniciativa. «És el meu candidat i té competència per a aquest càrrec», va asseverar.

Cabal va explicar que a Hevia «se li ha donat un marge de confiança» per part de la junta, però després de «cometre errors greus» considera que «no és la persona adequada» per a presidir la SGAE. «Nosaltres tenim un criteri de quan es fan les coses bé i, al meu entendre, Hevia ha tingut una actuació molt paternalista. No es tracta que sigui la SGAE dels músics», va concloure.