Explota el coet d'Elon Musk que havia de portar passatgers

Els viatges espacials amb tripulants civils hauran d'esperar. La Crew Dragon de l'empresa SpaceX que havia de servir per portar tripulants a l'Estació Espacial Internacional, va explotar dissabte passat a la base de cap Canaveral, als Estats Units durant unes proves. Aquesta prova es feia sense tripulació i ha agafat per sorpresa tots els responsables de l'empresa d'Elon Musk. Un dels treballadors, presents a la prova, va publicar a través Twitter un vídeo que malgrat no ha estat confirmat per la NASA, es dona per verídic, i en el qual es pot observar l'explosió de la càpsula.

Segons ha comunicat amb una breu nota l'empresa, l'accident estaria relacionat amb el sistema de propulsió del coet. Tanmateix, els responsables del projecte parlen d'una «anomalia», sense donar més detalls sobre l'explosió, ni comentar res sobre el vídeo publicat a les xarxes. «Les proves inicials es van completar amb èxit, però la prova final va acabar amb una anomalia», assegura SpaceX.

L'incident es produeix després de l'històric vol de prova de la Crew Dragon sense tripulació, realitzat amb èxit a principis del passat mes de març i que tenia com a objectiu demostrar a la NASA que SpaceX estava a punt per poder portar els astronautes nord-americans a l'espai, per més tard transportar passatgers amb ganes de veure l'espai.

El vehicle aeri que, entre altres coses, portava a bord un maniquí per a assajos anomenat «Ripley» es va acoblar amb èxit a l'Estació Espacial Internacional i va tornar sense problemes a la Terra després d'una missió de cinc dies. No obstant això, el fracàs de la prova podria retardar el llançament de la primera missió tripulada de la Crew Dragon, que estava prevista per al pròxim mes de juny.

El 2014, la NASA va seleccionar l'empresa d'Elon Musk, propietari de Tesla, així com el seu rival Boeing, per portar els seus astronautes a l'EEI en el marc del programa Commercial Crew («Tripulació Comercial»), l'objectiu del qual és restaurar la capacitat dels astronautes nord-americans de volar a l'òrbita dels EUA. Fins ara, l'agència aeroespacial nord-americana utilitza per als vols naus espacials russes Soyuz.