L'abat de Montserrat demana a la Moreneta una «sortida justa» per a Catalunya

L'abat de Montserrat demana a la Moreneta una «sortida justa» per a Catalunya

L'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, va demanar ahir a la nit a la verge de Montserrat que «il·lumini tots els ciutadans de Catalunya i els seus governants per trobar una sortida justa a la situació actual i puguem avançar per camins de diàleg, cooperació i superació de les desigualtats».

Soler va pronunciar aquestes paraules durant la Vetlla de Montserrat, el primer acte, ahir a la nit, que va començar la commemoració avui de la patrona de Catalunya.

Durant la vetlla, que va començar a les nou del vespre, l'abat benedictí va dir als nombrosos peregrins que es van congregar a l'abadia de Montserrat: «Venim per agrair-li el seu patronatge sobre Catalunya i per posar sota la seva protecció, una vegada més, aquest poble que té encomanat com a Patrona, en una etapa difícil de la seva història i en aquesta vigília d'eleccions».

«Que ella, tal com cantem en el Virolai, il·lumini la catalana terra, i il·lumini tots els ciutadans de Catalunya i els seus governants perquè puguem trobar una sortida justa a la situació actual i que puguem avançar per camins de diàleg, de cooperació, de superació de les desigualtats i de les zones de marginació», va sol·licitar.

«Li demanem també -va afegir- que ens ajudi a viure l'alegria de l'Evangeli i ser testimonis eloqüents de Jesucrist per portar esperança, llum i sentit als nostres conciutadans».

La Vetlla de Santa Maria de Montserrat va precedir a una missa concelebrada amb l'arquebisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives, i va comptar amb l'acompanyament musical del Cor de Cambra Absis i del Cor Àuria, dirigits per Josep M. Salisi.

També hi va participar un grup instrumental de música antiga format per Montserrat Nicuesa, percussió; Jordi Cebolla, flautí i tabalet de cordes; Isidor Rosich, flauta; Alex Rosanes, guitarra renaixentista, i Maria Altadill, viola d'arc.

L'origen de l'actual Vigília de Santa Maria es remunta a l'any 1947, quan es van celebrar les festes de l'entronització de la verge. En aquella ocasió, es va reprendre la tradició multisecular de «vetllar a Santa Maria» i van ser molts els peregrins i devots que en grup, en família o individualment van pujar a la Basílica de Montserrat la nit del dia 26 per venerar la Santa Imatge abans de ser col·locada definitivament en el seu nou tron.



Oli simbòlic

Com és tradicional, durant l'acte l'abat va rebre l'ofrena de l'oli simbòlic per mantenir les làmpades que cremen durant tot l'any a la Basílica, i que representen totes les comarques de Catalunya i també moviments i institucions que les han anat oferint ininterrompudament des de 1947.