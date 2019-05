De cap a Patrimoni de la Unesco

Aquest proper dijous, 9 de maig, a les 19.00 h, al Saló de Descans del Teatre Municipal de Girona, en el marc del Dia d'Europa, se celebrarà un esdeveniment institucional per presentar la iniciativa de la sardana com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. La sessió és gratuïta i oberta a tothom i la impulsora és l'Associació Amics de la Unesco de Girona. L'esdeveniment comptarà amb la intervenció de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, que parlarà en nom de les tres institucions organitzadores: la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Girona, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de la capital gironina.

Després del parlament de l'alcaldessa i la presentació del projecte perquè la sardana sigui patrimoni de la Humanitat, s'hi interpretarà la sardana Europa, de Josep Prenafeta. L'explicació de la tasca de la Confederació Sardanista de Catalunya en referència al fet que la sardana sigui reconeguda internacionalment anirà a càrrec de Josep Maria Clavé, integrant de la comissió que està treballant el projecte.

La iniciativa d'aquest esdeveniment es deu a l'Associació Amics de la Unesco de Girona, que ho va proposar a la comissió organitzadora de l'acte institucional del Dia d'Europa de l'Ajuntament de Girona, de la qual formem part. L'any passat es va presentar la iniciativa de la Rumba catalana i enguany s'ha focalitzat en la sardana. El suggeriment va ser molt ben rebut i per això s'ha incorporat a l'esdeveniment.

Aquesta sessió és un pas més per divulgar el projecte perquè la sardana s'inscrigui al llistat del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO. Aquest fet suposa un reconeixement molt important i la visibilitat per potenciar i protegir determinats aspectes de la cultura mundial. Així, algunes manifestacions culturals de la resta del món que formen part d'aquest llistat són el cafè àrab, símbol de generositat d'aquesta cultura; la dansa del wititi de la vall del Colca del Perú; l'epopeia de Görogly de Turkmenistan; el «nongak», art escènic amb músiques, danses i rituals comunitaris de la República de Corea; la capoeira del Brasil; el chovkan, joc eqüestre tradicional a lloms de cavalls karabajs de la República d'Azerbaidjan; els Diablos Danzantes de Veneçuela; la dansa Saman d'Indonèsia; l'equitació tradicional francesa; el flamenc d'Espanya; la cuina tradicional mexicana; el Carnaval de Negros y Blancos de Colòmbia; el «silbo gomero», llenguatge xiulat de l'illa de La Gomera de les Canàries; el tango d'Argentina i Uruguai; el cant polifònic georgià de Geòrgia; el sistema d'endevinació Ifa de Nigèria; el teatre Kabuki del Japó; el treball de la fusta dels zafimaniry de Madagascar; el simbolisme de les creus de Lituània o els cants polifònics dels pigmeus aka de la República Centreafricana.

Amics de la Unesco de Girona és una associació sense ànim de lucre que va néixer el 1985, que forma part de la Federació Catalana d'Associacions i Clubs Unesco i que treballa els grans eixos que proposa la Unesco.

disc de perpinyà capital

de la sardana 2019



El disc recopilatori de les sardanes de Perpinyà com a Capital de la Sardana ja està disponible. Es tracta d'un enregistrament amb 8 sardanes, entre les quals les dues primeres són oficialment les sardanes de la Capitalitat. És la 1a vegada que una Capital de la Sardana té dues sardanes dedicades. La part musical va a càrrec de la cobla Mil·lenària. Les sardanes que obren el disc són 2019 a l'ombra del Castellet, de David Pigassou, i Capvespre al Palau dels Reis de Mallorca, de René Picamal. Ambdues són les guanyadores del concurs de composició que es va organitzar des de Perpinyà. Les altres sis obres gravades són les finalistes. El concurs es va restringir a compositors nord-catalans.

Les obres són d'estètiques diferents, amb estils diversos i de bona qualitat musical en ser fruit d'un certamen. El concurs es va iniciar al novembre i, després de la deliberació, es va gravar el disc a finals d'any. El Jurat l'integraven Daniel Tosi, director del Conservatori de Perpinyà; Pascal Egret, sardanista; Vicens Vidalou, professor de tible i tenora al Conservatori; Jaume Nonell, estudiós del món de la sardana; Daniele Pagès, consellera de cultura a l'Ajuntament de Perpinyà i Jacqueline Irles, alcalde de Vilanova de la Raó.

Se n'ha fet una tirada de 2.000 unitats, a càrrec de l'editora Música GloBal. La producció és de l'Ajuntament de Perpinyà. Es poden comprar a través de la cobla Mil·lenària o a través d'esdeveniments específics del consistori municipal. El seu preu és de 10 ?. El disc ha comptat també amb el suport de la Confederació Sardanista de Catalunya.



La Cobla La Principal

d'Amsterdam



La cobla Amsterdam tornarà a Catalunya aquest 2019: serà del dissabte 20 al diumenge 28 de juliol. Aquesta serà la seva 16a gira, des que va començar a fer-ho el 1988. Com cada 2 anys, la formació holandesa, integrada per músics del país nòrdic, actuarà a diverses ballades de tot el territori. Les seves actuacions suposen una peculiaritat especial per qui forma la cobla i, enguany, a més a més, perquè permetrà conèixer el seu disc Blanc i beix. Aquest volum el van enregistrar en directe a les ballades que va interpretar precisament a la darrera gira per Catalunya, el 2017.

Per ara ja hi ha diverses poblacions, com ara Palamós, Castellar del Vallès, Puig-reig, el Vendrell o Barcelona, a la Catedral, que oferiran actuacions d'aquesta formació tan especial. Es pot contractar a través del coordinador de la cobla a Catalunya, Quim Rutllant, al correu quim.rutllant@gmail.com o al 669 868 011.



Aplec de Lloret de mar



Lloret de Mar es prepara per celebrar aquest cap de setmana el 52è. Aplec de la Sardana. Els actes començaran demà, amb un concert al Teatre per La Principal de la Bisbal, en el qual s'estrenarà la sardana de Josep Cassú S'amorra, s'amorra, compositor que rebrà un homenatge. El diumenge les audicions al lloc de costum, o sigui als Paratges de Santa Cristina, a les 10.30 del matí i a les 16.00 h de la tarda, amb les cobles La Flama de Farners, La Principal del Llobregat i Ciutat de Girona. Destaquem al matí l'estrena de la sardana Lloret, ciutat oberta, de Joan Casas, un concurs de colles improvisades, dinar de germanor i una visita guiada a l'ermita de Santa Cristina. Durant tot el dia, exhibició de puntaires de Lloret.



Sardana de l'Any



El concurs La Sardana de l'Any arriba a la seva trentena edició i per celebrar-ho, el Gran Teatre del Liceu acollirà, el 12 de maig, el concert final amb Port Bo, Indira Ferrer i la Polifònica de Puig-Reig, acompanyats de les cobles Mediterrània, Sant Jordi-Ciutat de Barcelona i Montgrins. De les 45 sardanes seleccionades per a optar al Premi Popular, les 10 finalistes seran interpretades durant la primera part del concert final per tal que el públic assistent voti per escollir quina serà la Sardana de l'Any.