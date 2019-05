La pastoral obrera denuncia que la desigualtat i la precarietat persisteixen

La pastoral obrera de Catalunya i les Balears, que agrupa moviments obrers cristians i entitats de l'Església, ha denunciat aquesta setmana que segueix augmentant la desigualtat, la precarietat i la pobresa crònica i que «els rics cada vegada són més rics i els obrers, més desorganitzats».

En el seu tradicional manifest amb motiu del Primer de Maig, la pastoral obrera lamenta que «molts drets, que portem segles defensant, s'estan perdent». «Cada vegada hi ha més víctimes d'aquest sistema de classes, on els rics cada vegada ho són més i la classe obrera deixa d'estar organitzada, i perd més drets dia a dia», indiquen.

També denuncien que «la desigualtat, la precarietat i la pobresa crònica creixen, posant en perill la subsistència de les persones fent-les caure en un pou del qual és molt difícil sortir».

En aquest sentit, destaquen que a Catalunya hi ha 1.152.700 persones que viuen en risc de pobresa i que en l'última dècada ha augmentat en un 47% el nombre de llars on no entren ingressos.