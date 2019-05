En Temps de Flors, l'Església Baptista de Girona està de celebració

El moviment reformat que va sacsejar l'Europa de 1517 i que va servir per configurar la cultura i la societat europees que avui coneixem, no va arribar a Girona fins al maig de 1948, en iniciar el seu camí la primera comunitat evangèlica de la ciutat. Amb gairebé 400 anys de retard la dinàmica religiosa protestant i la seva mentalitat arriben a Girona de la mà de l'Església Evangèlica Baptista de Girona.

El testimoniatge evangèlic a la ciutat va començar a la primavera de l'any 1948 amb les visites personals que quinzenalment feia Pere Bonet i Such a la família Dorado-Canet, de l'església de Figueres, que per qüestions laborals s'havien vist en la necessitat de canviar de residència.

La manca d'habitatge a Girona obligà la família Dorado-Canet -entre d'altres- a ocupar la part buida de sota les graderies de la plaça de braus, que estava situada més enllà de la Devesa.

Durant uns mesos s'hi van celebrar els primers cultes els diumenges que no hi havia espectacle taurí. Després que augmentés l'assistència, la manca d'espai va aconsellar de fer el cultes a la casa de la família de Ferran i Conxita Gandol, els quals mostraven molt d'interès per l'Evangeli, i que vivien en una planta baixa del passeig de la Devesa.

El juny del 1949 es llogà un local en el cèntric carrer Lorenzana, 14, que havia estat l'estable d'una carnisseria. Fetes les corresponents reformes, hi quedà instal·lada la capella que havia d'inaugurar-se el 29 de juny. El dia abans, el cap de Policia de Girona va notificar que, per ordre del governador, en quedava prohibida l'obertura.

Tot i la forta persecució politicoreligiosa viscuda i la contínua repressió administrativa, estem de celebració. Amb motiu del 60è aniversari de la constitució de l'Església Evangèlica Baptista de Girona; del 500è aniversari de la Reforma Protestant i del 450è aniversari de l'edició de la primera Bíblia traduïda al castellà, la Reina Valera, volem realitzar aquestes jornades de portes obertes, d'accés lliure i gratuït.