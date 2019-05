El Festival Vinyasons porta Sara Pi, In Crescendo i Guillem Roma a l'Empordà

El Vinyasons Ametller Origen 2019 va revelar dissabte el cartell d'aquest estiu i passaran per tres cellers de les DO Empordà les veus de Sara Pi, In Crescendo i Guillem Roma. Aquest festival recorrerà cellers de diferents DO catalanes entre el 28 de juny i el 9 d'agost, amb 14 concerts i la presència de Pavvla, Marina Tuset i Paula Valls com a caps de cartell.

L'esdeveniment s'erigeix un any més com a cita singular per la simbiosi entre música, vins i gastronomia «per crear experiències úniques en les nits d'estiu». A cada concert, s'oferirà un menú gastronòmic elaborat expressament per a cada ocasió.