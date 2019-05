"La Caixa" concedeix 120 beques per a estudis a l'estranger

"La Caixa" va lliurar ahir les 120 beques que ha concedit en la convocatòria de 2018 per cursar estudis de postgrau a l'estranger, en la que és la 37a edició d'aquest programa d'ajuts. Els candidats seleccionats van rebre la beca en una cerimònia celebrada al CaixaForum Madrid a la qual van assistir els reis d'Espanya, Felip i Letícia; Isabel Celaá, ministra d'Educació i Formació Professional del Govern en funcions; Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària "la Caixa"; i Jaume Giró, director general de la Fundació Bancària "la Caixa".

L'edat mitjana dels becaris en aquesta convocatòria és de 26,08 anys i, per sexes, el 45% són dones i el 55% són homes. Pel que fa a l'indret on cursaran els estudis, s'han concedit 65 beques per a Europa i 55 per a Amèrica del Nord i Àsia-Pacífic. Entre els becaris, encara que la majoria són de l'estat espanyol, també n'hi ha d'Estats Units, Veneçuela, Grècia i Perú.

En la convocatòria de 2018 s'han concedit beques a candidats de 25 disciplines diferents. Les més representades han estat les enginyeries i tecnologies (32), economia i empresa (14), ciències mèdiques i de la salut (11), relacions internacionals (8), ciències de la vida (6), arts visuals (5), dret (5) i física (5). A més, per tipologia d'estudis, 83 alumnes reben la beca per cursar un màster, 31 per a un doctorat i 6 per fer una estada de recerca.

A aquesta edició de les beques de "la Caixa" s'hi havien presentat un total de 1.226 candidats. El programa -que és el que convoca més beques per a estudis de postgrau a l'estranger- cobreix la totalitat del cost de la matrícula i una remuneració mensual en la moneda del país de destinació. A més, les beques de "la Caixa" es fan càrrec de les despeses de desplaçament i d'un curs d'orientació perquè els estudiants de cada promoció estableixin vincles personals i acadèmics abans d'incorporar-se a les seves respectives universitats.