El Primavera Sound més paritari arrenca avui a Barcelona

El Festival Primavera Sound torna aquesta setmana en una nova edició amb les actuacions de la cantant d'arrels flamenques i fusió urbana Rosalía, les nord-americanes Miley Cyrus i Solange -germana de Beyoncé-, la banda novaiorquesa de rock Interpol, el cantant i compositor de música electrònica britànic James Blake, el rock psicodèlic de Tame Impala i el reggaeton del músic colombià J. Balvin.

La XIX edició del festival tindrà lloc des d'avui i fins dissabte al Parc del Fòrum de Barcelona amb un cartell més eclèctic que mai i una destacada presència femenina amb un 50,77% d'artistes dones de les 295 bandes de l'esdeveniment en 331 actuacions a 22 escenaris en el Fòrum i cinc més que formen part del Primavera a la Ciutat.

Erykah Badu, Julia Holter, FKA twigs, Janelle Monáe, Robyn, Helena Hauff, Neneh Cherry, Sophie, Lizzo, Courtney Barnett, Kali Uchis, Nathy Peluso, Myrku, Princess No­kya, Lucy Dacus, Roisín Murphy, Sigrid i Peach són alguns dels rostres femenins que poblen un cartell que per primera vegada és paritari. Entre les sorpreses esperades, figura la presència de la banda de rap Future i la del rock britànic dels 90 Stereolab, després de fer públic el seu retorn als escenaris, així com del cantant de Pulp Jarvis Cocker i dels fidels al certamen Shellac.

Entre els ídols de la nova generació com l'enfant terrible Mac Demarco, el pop de Carly Rae Jepsen, Christine and the Queens i Charli XCX, a més de Guided by Voices, Kurt Vile & The Violators i del cantant de Pavement Stephen Malkmus amb The Jicks. La música urbana estarà representada enguany amb Future, a més de Cupcake, mentre que el reggaeton es fa un espai al festival amb J Balvin, la porto-riquenya Ivy Queen, el panameny Japanese i Don Chezina, Hurricane G i Tony Touch.

L'electrònica seguirà citant-se a l'escenari Primavera Bits amb actuacions de Richie Hawtin, Nina Kraviz, Peggy Gou, Krystal Klear, Helena Hauff i les desafiadores Sophie, entre d'altres. L'organització preveu que hi haurà rècord d'assistència després d'augmentar l'aforament diari al Parc del Fòrum fins a les 64.500 persones per jornada, a l'espera que el dissabte sigui el dia més fort, com acostuma a ser habitual en els darrers anys.