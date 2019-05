Brass Against i Corou de Berra s'incorporen al festival (a)phònica

El Festival de la Veu (a)phònica va presentar ahir la seva 16a edició que tindrà lloc a Banyoles del 27 al 30 de juny amb un total de 41 propostes entre concerts i activitats paral·leles que es realitzaran en 25 espais diferents de la capital del Pla de l'Estany i que oferiran espectacles amb la veu com a fil conductor amb estils tan diversos com la cançó d'autor, el jazz, el soul, el beat box, etc. El festival, enguany amb un pressupost de 168.000 euros, esdevé el principal actiu cultural de l'any a Banyoles amb una oferta del 73% d'activitats gratuïtes i les de pagament amb uns preus d'entre 6 a 23 euros l'entrada. Les vendes van a bon ritme i algunes ja s'han exhaurit. És el cas del concert de Joana Serrat dalt de la barca La Tirona.

De les propostes del festival en destaquen Salvador Sobral, guanyador del Festival d'Eurovisió del 2017, i que actuarà el divendres 28 de juny a l'escenari del Club Natació Banyoles. Marc Parrot presentarà a la nau del Monestir de Sant Esteve el seu nou projecte Iurta, una coproducció del Festival de Música Viva de Vic, el Festival Grec i el Festival (a)phònica. Eduard Canimas, Roger Mas i Gerard Jacquet presentaran l'espectacle Cruïlla de Cantautors, ideat especialment per l'(a)phònica.

El grup de Nova York Brass Against faran parada a Banyoles en la seva gira europea amb un concert de metall, percussió i veu. Són un col·lectiu d'artistes que versionen hits de grups mítics com Rage Against The Machine i Tool amb instruments de metall i la veu de Liza Colby. Serà la primera actuació que fan a l'Estat en la gira europea.

També es va destacar la presentació oficial del nou disc de disc de l'Orchestra Fireluche i Pau Riba, que encara no havia vingut mai al festival així com el concert de Marc Parrot. Es tracta d'una coproducció feta juntament amb els festivals del Grec i Música Viva on el barceloní es refugia en una «iurta», un habitatge tradicional de l'Àsia central, des d'on presentarà les noves cançons del seu nou treball Refugi. La «iurta» estarà instal·lada dins el Monestir de Sant Esteve i es faran tres sessions.

Pau Vallvé farà una actuació amb la col·laboració d'alumnes de l'institut Brugulat de Banyoles. I'm a Soul Woman, Corou de Berra, Jorge Darocha, Eduard Farelo, Cala Vento, Joana Serrat, Joan Colomo o Tarta Relena, entre d'altres també seran al festival de la veu.

Els autors locals també tindran un lloc destacat en la programació d'(a)phònica amb actuacions de El Cor de Teatre Small, Cor de Porcs, alumnes de l'Escola Municipal de Música de Banyoles, el raper Pausa o Daura Mangara, immigrant de segona generació que presentarà una proposta de rap i estrofes cantades que anirà acompanyat de la projecció del documental Negre de Merda dirigit pel banyolí Manel Serrat.

Francesc Viladiu, director del festival, va apuntar ahir que el ritme de venda d'entrades és notable sobretot pels concerts de Daura Mangara, da Rocha, Salvador Sobral o Pau Riba amb l'Orchestra Fireluche. Viladiu va constatar s'espera l'assistència d'unes 18.000 persones que representen també un impacte positiu en les reserves hoteleres i restauració.