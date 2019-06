Tarragona es prepara per a l'ordenació de mossèn Joan Planellas com a arquebisbe

Compte enrere per a la proclamació de mossèn Joan Planellas com a nou arquebisbe de Tarragona. La cerimònia se celebrarà a la catedral tarragonina just d'aquí a una setmana, el dia 8 de juny, a partir de les onze del matí. Avui tindrà lloc la celebració de comiat de l'actual arquebisbe, Jaume Pujol.

Tenint en compte la gran previsió d'assistència que es preveu a l'ordenació de l'arquebisbe Planellas, l'accés a la catedral només es podrà fer amb una invitació. D'aquesta manera, tothom que accedeixi al temple podrà seguir la celebració des d'un seient, encara que sigui a través d'una pantalla, i es respectarà l'aforament de la catedral. La invitació es pot demanar a l'Arquebisbat de Tarragona i es podrà recollir o bé amb antelació o bé el mateix dia 8 a la Casa dels Concilis.

En canvi, per a tots aquells que no puguin assistir-hi, la cerimònia es retransmetrà per 13 TV, Tarragona Ràdio, Ràdio Estel, Ràdio María i el web de l'Arquebisbat de Tarragona.



Sense sortida del Seguici Popular

D'altra banda, l'assemblea d'entitats del Seguici Popular de Tarragona ha rebutjat fer la sortida excepcional que acostuma a dur a terme per acompanyar l'entrada del nou arquebisbe a la ciutat. L'assemblea va comptar amb la participació de 29 dels 30 elements amb dret a vot, dels quals 27 van votar en contra de la sortida, 11 a favor i hi va haver una abstenció. La votació va tenir lloc en un context de denúncies de pederàstia a l'arquebisbat tarragoní.