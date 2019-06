Els concerts a la barca de Salvador Dalí tornen aquest estiu amb el festival Gala de Cadaqués

Els concerts a bord de la barca Gala, patrimoni de Salvador Dalí i amb la qual el pintor navegava al costat de la seva dona i musa, tornen aquest estiu a Cadaqués en el marc del festival Gala, que homenatja així la musa de l'artista. Les activitats tindran lloc entre l'1 de juliol i el 31 d'agost. Per tercera edició consecutiva, l'organització ha programat les actuacions a llocs no accessibles per terra com la cova de l'Infern de cap de Creus. Després d'abandonar la badia de Portlligat, a Cadaqués, la trentena de persones que navegaran a la barca Gala en cada actuació assistiran a la proposta d'algunes de les 36 formacions convidades, entre elles Ícaros del Azar o el Duo Goller & Restif. El festival es prolongarà durant juliol i agost després de reunir en l'anterior edició més de 1.200 assistents, han informat els organitzadors.