Shakira al·lega que el 2015 va començar a viure a Espanya i que no deu res a Hisenda

La cantant Shakira va al·legar ahir davant del jutge que la investiga per haver defraudat presumptament a Hisenda 14,5 milions d'euros entre 2012 i 2014 que va començar a residir a Espanya a partir del 2015 i que actualment no té cap deute amb la Hisenda pública. L'artista colombiana va declarar durant aproximadament una hora i vint minuts davant el jutjat d'instrucció número 2 d'Esplugues de Llobregat, que la investiga a requesta d'una querella de Fiscalia que l'acusa ella i al seu assessor econòmic als Estats Units de sis delictes fiscals.

Fonts jurídiques van assegurar que Shakira només va contestar a les preguntes del seu advocat i que va donar detalls detallats sobre la seva activitat professional per demostrar que en aquest període de temps -la seva defensa es refereix als anys compresos entre 2011 i 2014, malgrat que Fiscalia ho circumscriu a 2012-2014- no vivia a Espanya i que, per tant, no tenia obligació de tributar al país.

La cantant va asseverar que només va escolaritzar el seu fill gran, que va néixer a principi de 2013 a Barcelona, a final de 2014 i que no va ser fins al 2015, any en què va donar a llum al seu segon fill, quan finalment va decidir fixar la seva residència a Espanya, ja que fins aleshores només va realitzar visites concretes al país a causa de la seva relació sentimental amb el futbolista del FCB Gerard Piqué.

Shakira va justificar que les seves absències d'Espanya no eren «esporàdiques» -com assenyala la Fiscalia-, i va intentar demostrar que realment residia a l'estranger al·legant la seva agenda de concerts i la seva participació en el programa televisiu The Voice als Estats Units.

Fonts pròximes a l'artista van indicar que Shakia sempre s'ha guiat pel que li aconsellaven els seus assessors, als quals considera dels més prestigiosos i reconeguts del món, i que no deu cap quantitat a Hisenda perquè ja va abonar els 14,5 milions que li exigia l'Agència Tributària.



Maniobra per esquivar la premsa

En arribar als jutjats, Shakira va aconseguir esquivar la premsa després d'accedir a l'edifici a través de l'estacionament, en què un dels seus advocats té llogada una plaça de pàrquing, evitant entrar, com és habitual, per la porta d'entrada. La cantant va eludir així els mitjans de comunicació, malgrat que la jutgessa que investiga el cas havia ordenat expressament que entrés per la porta davantera quan acudís a declarar, cosa que estava prevista inicialment per al 12 de juny, però que finalment es va avançar a petició de Shakira.

La Fiscalia acusa tant Shakira com el seu assessor fiscal als Estats Units de sis delictes fiscals per haver defraudat presumptament 14,5 milions d'euros en simular no residir a Espanya i ocultar els seus ingressos mitjançant un entramat de societats entre 2012 i 2014.