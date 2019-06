La música i les danses de Suècia seran protagonistes a la 6a edició de l'Undàrius

Del 27 al 30 de juny, Girona acollirà la 6a edició de l'Undàrius, el festival de cultura popular i tradicional, que arriba a la seva sisena edició amb la música en directe com a principal protagonista i amb novetats com l'estrena del Familiàrius. El certamen neix del Campus de cultura popular de Girona, que agrupa el conjunt d'activitats formatives del festival i que arriba enguany a la seva 18a edició. Seguint amb la vocació internacionalitzadora, el festival portarà per primera vegada aquest any a Girona la música i la dansa sueques amb Tanghe-Coudroy. En la mateixa línia, també hi jugaran un paper important noms destacats com Tre Martelli, Nargonia Quartet o Laüsa. Aquesta edició també comptarà amb altres noms destacats com Chaï, Benoit Guerbigny, Gabriel Lenoir, i ThoxAzum o Guilhem Lopez.

A la gran oferta de música s'hi suma enguany la formativa amb les activitats del Campus, que oferirà nous tallers de dansa, conferències i visites guiades. I a tot plegat, enguany l'Undàrius estrenarà el Familiàrius, una nova aposta destinada a les famílies que vulguin gaudir de tardes culturals.