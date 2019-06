La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya celebra els seus 30 anys

La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya va celebrar ahir al matí els seus 30 anys de vida. Ho va fer acompanyada de representants de colles d'arreu del territori, entre els quals hi havia els Marrecs de Salt. Els assistents van destacar la tasca de l'entitat agrupant les 104 colles existents. El seu president, Roger Gispert, va recordar que malgrat que va néixer per gestionar les assegurances de les colles, en l'actualitat un dels pilars principals de l'agrupació és millorar la seguretat en els castells i afavorir la diversitat.

Els jardins del Palau Robert de Barcelona van acollir la festa de la Coordinadora, que es va estructurar per rondes, però no de castells. Primer de tot, els assistents van confeccionar un mural, capitanejat per l'artista Pau Morales, i on representants de les diferents colles van enganxar els seus respectius escuts. Tot seguit es va fer una taula rodona sobre l'evolució de l'agrupació i el paper actual del món casteller. Aquesta va comptar amb la participació del president de la Coordinadora, Roger Gispert; el secretari general de Cultura de la Generalitat, Enric Vilaró; Enric Crous, representant d'un dels principals espònsors del sector, el Grup Damm; i el periodista Carles Cortés.

Membres de les colles assistents a la festa, entre les quals hi havia els Marrecs de Salt, van subratllar la feina de la Coordinadora. Gorka Bertran, de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, va definir el seu paper com a «fonamental» i un «element clau del món casteller». Des dels Xiquets de Valls, Albert Pedret va ressaltar la seva tasca gestionant «la burocràcia» i que permet a les colles dedicar-se al que s'han de dedicar, «els castells».

Gispert va insistir a dir que la tasca de l'agrupació segueix. Entre els objectius de futur marcats, va explicar, hi ha promoure «la igualtat» i treballar per a l'equitat i la diversitat; a l'hora de fer-la «molt més participativa».

El president va recordar finalment que l'entitat gestiona les 104 colles existents en l'actualitat.