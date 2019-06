El 44% de la gent gran fa servir Facebook i WhatsApp per combatre la soledat

El 44% de la gent gran, majors de 65 anys, veuen les xarxes socials com el primer instrument per no sentir-se sols. Majoritàriament utilitzen Facebook i WhatsApp per connectar-se amb el seu entorn. Les trucades als familiars i amics són la segona via, amb un 23% dels casos.

Així ho demostra l'estudi La soledat de les persones grans, elaborat per l'Associació Serveis Integrals per a l'Envelliment Actiu (SIENA) i promogut per Mémora, que xifra en un 67% les persones majors de 65 anys que se senten soles, un percentatge més acusat en el cas dels homes vidus, que arriba al 89%. L'informe es va presentar ahir en el marc de la FiraGran de Barcelona, que enguany arriba a la 21a edició amb 450 activitats gratuïtes i l'objectiu de superar les 30.000 visites.

L'estudi també demostra que el 15% de la gent gran fa cursos presencials fora de casa, va al gimnàs, se'n va a la plaça del poble o al mercat, centre cívic o a la biblioteca per interaccionar amb la resta de les persones i evitar la soledat. Només un 18% de les persones grans no utilitza cap d'aquestes opcions perquè assegura no sentir-se sol. La soledat entre les dones és més acusada entre les separades; un 78% assegura que s'ha sentit sola, un percentatge similar en vídues, un 76%. Així, l'enquesta demostra que les dones participen més activament en les activitats del seu entorn i que tenen una xarxa social més variada.

Pel que fa a les vacances, el 69% de les persones enquestades assegura que en farà aquest estiu i només un 31% assegura que es quedarà a casa. D'entre les que no en faran, el 33% és per motius econòmics i un 23% per no molestar o per no saber amb qui anar-hi.

Segons el president de la Fundació FiraGran, Juli Simón, ens trobem davant d'una «nova generació de gent gran» que té més formació -la meitat té estudis obligatoris o superiors-, una llarga carrera laboral i també de reivindicació social, així com millors indicadors de salut que generacions passades. A més, tal com posa de manifest l'estudi, encara que l'edat segueix sent un dels principals factors que fomenta la bretxa digital en generacions, «aquesta s'està reduint progressivament», va assegurar Simón.

L'enquesta s'ha fet a 864 persones majors de 65 d'arreu de Catalunya durant els mesos d'abril i juny d'enguany i es va presentar ahir durant la inauguració de la FiraGran, un saló que arriba a la 21a edició. Estarà obert fins dissabte a les Drassanes de Barcelona amb 450 activitats gratuïtes, com ara una gran caminada, una trobada sardanista o un festival de corals.El certamen també premia aquest any Ventura Pons, Federico Mayor Zaragoza i Joan Majó amb els premis Fundació FiraGran 2019. Llum Delàs recollirà el guardó per la seva dedicació a favor de la gent gran desfavorida.