L'escalfament del mar podria reduir en un 17% la biomassa

L'escalfament dels mars podria portar a una pèrdua de fins al 17% de la biomassa animal marina global -el pes total d'animals marins, com peixos, invertebrats i mamífers- a final d'aquest segle. Així ho adverteix un article publicat a la revista Proceedings of the National Academy os Sciences i signat per un grup internacional de 35 investigadors de dotze països, que ha presentat una avaluació dels efectes del canvi climàtic als oceans utilitzant una combinació de múltiples models climàtics i d'ecosistemes.

Entre els investigadors es troben tres experts espanyols: Manuel Barange, director de la Divisió de Polítiques i Recursos de Pesca i Aqüicultura de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO); Marta Coll, científica de l'Institut de Ciències del Mar (ICM) del CSIC, i Jose A. Fernandes, expert en big data i intel·ligència artificial del centre tecnològic basc AZTI. També hi ha participat Eric D. Galbraith, matemàtic de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Aquest estudi revela que la biomassa animal marina global disminuirà a tots els escenaris d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle com a conseqüència de l'augment de la temperatura i la disminució de la producció primària.

La disminució de la biomassa seria «només» d'un 5% en un escenari de forta reducció d'emissions, però podria arribar fins a un 17% si la velocitat de les emissions no baixa per a finals del segle XXI.

«La reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle sens dubte ajudarà a salvaguardar la vida marina fins on sigui possible contra noves pèrdues», afirma l'autora principal de l'estudi, Heike Lotze, de la Universitat de Dalhousie a Halifax, el Canadà.

L'estudi també apunta que els impactes del canvi climàtic podrien ser més greus en nivells més alts de la xarxa alimentària, cosa que significa que la biomassa de peixos i mamífers marins podria patir disminucions majors per comparació amb el fitoplàncton.

«Les nostres troballes suggereixen que els animals marins de mida més gran, molts dels quals ja són motiu de preocupació per a la conservació, podrien mostrar una vulnerabilitat particular a les disminucions provocades pel clima, amb un efecte dominó del fitoplàncton en la cadena alimentària», ha indicat el coautor de l'estudi Derek Tittensor, del Centre Mundial de Vigilància de la Conservació del Medi Ambient de les Nacions Unides a Cambridge, el Regne Unit.

Aquests resultats, subratllen els seus autors, ofereixen la