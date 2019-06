déu té nom

quest diumenge celebrem la festa de la Santíssima Trinitat, la festa del nostre Déu, que proclamem i confessem que és Pare, Fill i Esperit Sant.

Sí, el nostre Déu no és un Déu solitari. És un Déu en comunió d'amor i de vida: Pare, Fill i Esperit Sant. Aquest és el nostre Déu, i cap altre. És fonamental conèixer i viure la certesa que és en aquest Déu en qui creiem.

Alguns fets m'ajuden a descobrir la seva importància, tant pel que fa a Déu Unitat i Trinitat –un sol Déu en tres persones– com pel que fa la seva acció en nosaltres.

En les meves visites a les escoles cristianes per saludar i animar els alumnes i tenir-hi un diàleg, em trobo sovint que, en els cursos superiors, em fan preguntes de tota mena. Però en un moment o altre sempre apareix la pregunta sobre Déu: «Vostè creu en Déu? Com és Déu? Com ho sap? Tinc amics o amigues que no creuen en Déu i no sé mai què he de dir!».

Cal valorar –i molt– que una de les qüestions que preocupin els joves sigui la pregunta per Déu, perquè certament és la gran pregunta que en un moment o altre, de moltes maneres, tothom es planteja.

Constatem, però, que en el moment actual hi ha un gran silenci cultural i social sobre Déu. Aparentment Déu ha desaparegut de l'àmbit públic per quedar restringit als àmbits dels «creients». Per això, avui, quan parles de Déu, pots sentir coses com: «De qui em parles? Qui és aquest?». Perquè Déu sembla absent de la vida ciutadana, marginat de la cultura, com algú abandonat a les golfes de la història i que ara «no serveix». Diguem-ne secularisme, indiferència, ateisme pràctic, perquè ni es molesta a negar ni a lluitar... I encara em ressonen expressions com: «Déu, per què? Jo no el necessito! Tinc coses més importants a fer que estar per aquestes històries!».

És precisament en aquest ambient cultural que nosaltres creiem i anunciem el Déu que té nom, Pare, Fill i Esperit Sant. I per què? Doncs perquè ens fiem del tot de Jesucrist, dels seus primers testimonis apostòlics, de l'Església –que en molts moments ha reflexionat i formulat la fe en Déu Trinitat, l'ha invocat en les celebracions litúrgiques, hi ha confiat en les pregàries invocant-lo amb convicció [...] (extret del Full Parroquial)