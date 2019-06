Chenoa es casarà amb Miguel Sánchez Encinas

Des que Chenoa fes pública la seva relació amb el prestigiós uròleg Miguel Sánchez Encinas, els rumors de casament han acompanyat la parella i finalment la cantant els ha confirmat.

L'anell amb un preciós brillant de Tifannys que Chenoa lluïa en la seva última aparició pública, en la qual l'artista acudia molt afectuosa al costat del seu xicot, feia sonar les alarmes sobre la possible casament. Ara ha estat la pròpia Chenoa qui ho ha confirmat.

Amb un somriure d'orella a orella i sense voler fer més declaracions al respecte, la cantant ha confessat: "Sí, m'ho ha demanat, però encara no tenim data", confirmant així que es pujarà a l'altar amb Miguel Sánchez.

L'artista no pot amagar l'emoció en un dels moments més feliços de la seva vida, que a més coincideix amb el seu 44 aniversari. Chenoa va confirmar la seva relació amb Miguel el passat mes de març, i només uns mesos després han decidit donar el gran pas de pujar a l'altar, una decisió que no ha donat amb parelles anteriors com David Bisbal o Javier Arpa.