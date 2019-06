Un petó del model i actor gironí Andrés Velencoso amb Gemma Mengual, protagonista a les revistes del cor

La revista Diez Minutos ha publicat aquesta setmana fotografies del model i actor gironí Andrés Velencoso amb una actitud molt afectuosa amb l'exnedadora Gemma Mengual, que fa unes setmanes que s'ha separat del seu marit. Les imatges els mostren amb actitud afectuosa i fent-se algun petó.





Mengual, en una entrevista a La Vanguardia, ha desmentit que tinguin una relació i ha assegurat que les imatges, mentre estaven amb un grup d'amics a Madrid, no mostren el que va passar realment. "Les captures són mal enfocades i malinterpretades. Ja sabeu que jo no parlo mai de la meva vida privada, demano respecte per a mi i sobretot per a la meva família", ha afirmat.La sorpresa davant aquesta informació ha estat doble, ja que Gemma. L'esportista, després de deu anys de relació i dos fills en comú, es va casar amb Enric Martín al març de 2018 a Sant Cugat.D'altra banda, Andrés Velencoso va confirmar fa uns mesos la seva relació amb l'actriu argentina Luz Cipriota.