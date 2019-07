El primer creuer amb bateries elèctriques

La creixent sensibilització contra la contaminació ambiental ha posat els creuers turístics en el punt de mira per les elevades emissions contaminants que efectuen aquestes embarcacions. A Noruega acaba d'entrar en servei el primer creuer híbrid que utilitza bateries elèctriques per donar suport a uns motors de baixes emissions, la qual cosa permet reduir d'un 20% la contaminació per CO2 en comparació amb altres embarcacions similars. Propietat de la companyia naviliera noruega Hurtigruten, el vaixell MS Roald Amundsen farà rutes per la costa d'aquell país, per Groenlàndia i per Amèrica del Nord i del Sud, i l'any 2020 s'espera que entri en servei un seu bessó, el MS Fridtjof Nansen.