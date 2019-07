Inhibeixen un oncogèn present en els càncers amb un fàrmac pel melanoma

Científics de l'Institut d'Investigació Biomèdica (IRB) han descobert que un medicament usat en el tractament del melanoma aconsegueix eliminar selectivament un oncogèn -gen amb gran capacitat de mutació que indueix a formar càncer en una cèl·lula- present en el 30% dels càncers humans. Aquest avanç en la investigació oncològica, que publica la revista Cell Reports, obre la possibilitat d'utilitzar teràpies combinades d'irradiació i administració d'inhibidors d'aquest oncogèn per eliminar cèl·lules tumorals.

Es tracta de l'oncogèn RAS, que està activat el 30% dels càncers humans i origina la proliferació i transformació de cèl·lules tumorals, sense que fins ara hi hagi cap inhibidor efectiu per a aquesta proteïna. La investigació ha pogut determinar que el fàrmac conegut com a «trametinib», que és utilitzat en el tractament del melanoma humà, aconsegueix inhibir aquest oncogèn.