El cinema Truffaut de Girona ha anunciat per a demà dijous (21 hores) la presentació i preestrena del film Ojos negros, acte que comptarà amb la presència de les seves directores, Marta Lallana i Ivet Castelo, així com del seu productor, Salvador Sunyer, i el cineasta Isaki Lacuesta, que exercirà de moderador del debat posterior. Produïda per Nanouk Films, va guanyar el premi a la millor pel·lícula en la secció Zonazine del festival de Màlaga.