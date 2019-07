Dengue Dengue Dengue i el minimalisme de Daito Manabe obren el Sónar

Els peruans Dengue Dengue Dengue amb els seus ritmes electrònics ancestrals i el minimalisme de Daito Manabe + Kamitani Lab són els dos grups que, ahir a la tarda, van marcar l'inici del Sónar 2019. Un festival que ha patit per la polèmica vaga dels riggers o muntadors, que es van manifestar ahir al matí davant de l'escenari del Sónar de Dia. Els barcelonins Za!, que van actuar a les quatre de la tarda amb Ouchhhh, es van solidaritzar amb els riggers en vaga durant el seu xou tecnològic al festival.

A les quatre de la tarda, el SonarVillage va ser l'escenari en el qual van irrompre Dengue Dengue Dengue, duet d'electro peruà format per Rafael Pereira i Felipe Salmón. Com va explicar el Sónar, «el seu projecte porta un temps investigant la naturalesa de les arrels més profundes de la música folklòrica del seu país, com la cúmbia de tints psicodèlics».

Ben diferent i minimalista va ser el concert Daito Manabe + Kamitani Lab al SonarComplex. El procediment de presa de senyals del cervell, a partir d'un escànner i un procés de ressonància magnètica, i posterior anàlisi i descodificació del Dr. Kamitani són utilitzats per Manabe per crear un espectacle visual i sonor que pot marcar un abans i un després.

Paula Moya, pianista de The Berlinist, va explicar l'experiència de debutar al Sónar amb l'espectacle que el grup ha ofert basat en la música creada per l'aclamat videojoc GRIS, de Nomada Studio.

L'argentí resident a l'Estat Agustín López, habitual del festival, va mostrar la seva predilecció per Sónar Dia, per la seva programació «més arriscada» i, al marge d'alguns caps de cartell, «convida a conèixer» nous projectes.

D'altra banda, en Gil, de Sao Paulo, visita per primera vegada el Sónar, cridat per la bona premsa que, segons diu, el festival té al Brasil (on s'han celebrat diverses edicions del certamen).