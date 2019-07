L'Euromillones deixa més de 107 milions en dues apostes de cinc euros a Ciudad Real

L'únic encertant de tot Europa de la combinació guanyadora del sorteig d'Euromillones celebrat divendres a la nit va aconseguir el premi amb només dues apostes de 5 euros que li donen dret a rebre un pot de 107.683.454 euros.

Així ho va explicar la responsable de l'Administració de Loteria Dulcinea de Oro, a Ciudad Real, María Emma Alberdi, qui va manifestar la seva satisfacció per haver donat el cinquè major premi que es dona a Espanya d'aquest sorteig i el més gran de Castella-la Manxa.

La responsable de l'Administració de Loteries ha comentat que no se sap qui ha pogut ser l'agraciat. «En un primer moment vam pensar que podria ser algun abonat d'una penya, però finalment creiem que el premi ha anat a parar a mans d'algun particular».



«Ha tocat a tothom»

Alberdi assegura que el barri es va despertar amb una gran notícia i, tot i que només li va tocar a una persona, la sensació que hi ha és que «ha tocat a tothom». Des que es va conèixer la notícia no va parar d'arribar gent a l'Administració de Loteria, comentava abans d'ironitzar amb què, no obstant això, «no ha vingut ningú amb la butlleta premiada». La butlleta guanyadora va ser validada a l'Administració de Loteries situada al carrer de l'Olivera número 20, al centre de la ciutat. La combinació guanyadora (5 + 2) està formada pels números 26, 17, 13, 14, 28. Les estrelles van ser el 2 i el 7.