Mor el poeta Jordi Royo, autor del premiat «Naznava»

El poeta Jordi Royo, qui va ser secretari de l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya a començament dels 90, ha mort víctima d'una llarga malaltia degenerativa que aviat el va apartar dels cercles poètics, tal com ha informat la mateixa associació. Nascut a Barcelona l'any 1959, com a poeta va ser autor de llibres com Naznava (Premi Ámbito Literario/Poesía 1982); Il Gobbo (Premio Ámbito Literario/Poesía 1988), ambdós publicats per l'editorial Anthropos; així com La utilidad de la muerte (1997), Okupación del alma (2002) i @-dreams (2009), publicats per Bassarai. Recentment s'havia reunit el conjunt de tota la seva obra en un únic volum: Poesía Reunida 1980-2011, Ediciones Sin Fin (2017). Ha estat traduït a diversos idiomes.