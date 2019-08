Convocat el 9è Memorial Pere Fontàs d'Amer

Premis. Amer convoca una nova edició del certamen de sardanes, en homenatge a Pere Fontàs, una de les figures més rellevants que ha donat la vila dins del món sardanístic; la convocatòria restarà oberta fins el pròxim 30 d'abril de 2020.

A la vila d'Amer s'han presentat les Bases del 9è Concurs de Composició de Sardanes Vila d'Amer Memorial Pere Fontàs. La data límit per presentar-hi obres és el dijous 30 d'abril de 2020, fins a les 14.00 h.

Aquest concurs té periodicitat bianual, de manera que la darrera edició va ser el passat 2018. El convoquen l'Ajuntament d'Amer, l'Agrupació Sardanista d'Amer i el Grup Excursionista Amerenc Esquelles. Hi poden participar tots els compositors que ho desitgin amb un màxim de dues obres. Hauran de ser sardanes originals i inèdites i no poden haver-se interpretat públicament amb anterioritat, ni que estiguin presentades simultàniament ni premiades a d'altres concursos.

Seran obres instrumentades per a cobla per onze instruments: un flabiol i tamborí, dos tibles, dos tenores, dos trompetes, un trombó, dos fiscorns i un contrabaix. S'han d'enviar dues partitures completes, amb la transcripció per a piano a la seva part inferior i s'hi acompanyaran de dos jocs de particel·les. Opcionalment, també es poden incorporar gravacions.

Com sempre, els títols de les obres han d'estar relacionats amb Amer, de manera que si es presenten dues obres, el de la primera complirà aquesta norma, i la segona podrà titular-se manera lliure. A més a més, «es valorarà, sense ser excloent, que reflecteixi la idiosincràsia, com a compositor, del mestre Pere Fontàs». Com a tots els concursos de composició, a cada original hi figurarà el títol de la sardana i un lema, però no el nom de l'autor. Per això, a part, en un sobre tancat, s'hi inclourà una targeta amb el títol i el lema, el nom i els cognoms de l'autor, el telèfon, l'adreça actual i un breu currículum. Les composicions aspirants cal enviar-les per correu, o lliurar-les personalment a: Ajuntament d'Amer, plaça de la Vila 30, 17170, Amer (Girona). Cal fer constar al sobre «9è Concurs de Composició de Sardanes Vila d'Amer Memorial Pere Fontàs». Les obres finalistes seran propietat de l'Ajuntament com a màxim representant de la vila d'Amer i passaran a formar part del seu patrimoni cultural. Així, podrà executar-les, imprimir-les o enregistrar-les, i restaran a l'Ajuntament d'Amer a disposició de les cobles que les sol·licitin. Les obres no seleccionades es podran recollir fins el 30 de setembre, reservant-se l'organització el dret a quedar-se una còpia en dipòsit per al seu arxiu. A partir d'aquesta data, les obres no recollides quedaran a disposició de la Comissió. Així, el jurat determinarà, per votació secreta, el primer i el segon premi d'entre les cinc sardanes escollides. El premi popular sorgirà dels vots el públic assistent al concert on s'interpretaran les peces finalistes. És en aquest concert que es desvelaran les sardanes que haurà premiat el jurat. El concert se celebrarà el 2n dissabte de juliol.El primer premi té una remuneració de 1.300 ?, el segon de 700 ? i el premi del Jurat Popular és de 600 ?. A la 8a edició el guanyador absolut va ser Antoni Serra i Oribe, que va aconseguir els guardons del jurat i del jurat popular. El concurs de composició de la Vila d'Amer Memorial Pere Fontàs vol ser un homenatge i record al compositor amerenc.



Notícies de la

Vall de Ribes



A la zona de la Vall de Ribes, aquest cap de setmana s'hi viuran dues jornades importants per al món sardanista. Demà dissabte, a la tarda, se celebra la 30a Trobada de la Comarcal del Ripollès a Pardines. Cada any es desenvolupa aquesta trobada en un poble de la comarca del Ripollès, per enguany s'ha triat aquest municipi dins l'anomenada Vall de Ribes. Hi intervindran les cobles La Principal de Banyoles i la Jovenívola de Sabadell a partir de les 4 de la tarda. Interpretaran conjuntament La Vall de Ribes, de Josep Coll i Ferrando.



Festival amb

So de cobla a Palamós



Dimecres vinent, com a obertura del festival, es farà el 19è Memorial Ricard Viladesau, de nou al parc de l'Arbreda, amb la participació de les cobles La Principal de la Bisbal i Els Montgrins. Aquesta iniciativa, que organitza anualment l'Agrupació Sardanista Costa Brava, s'ha convertit en un dels concerts més concorreguts i rellevants de l'any en l'àmbit sardanista.L'endemà, dijous 8 d'agost, començarà l'activitat pròpiament del festival. A les 8 del vespre, a l'escenari del passeig del Mar, tindrà lloc el concert de caràcter extraordinari Som, que festeja el norantè aniversari de la cobla La Principal del Llobregat. Els altres dies del festival, es podran escoltar diferents maneres en la interpretació d'altres formacions musicals, vinculades o ajuntades a la cobla tradicional, com el grup Obeses, el saxofonista Llibert Fortuny i la Big Cat de Música Llatina, així com les cobles Mil·lenària i Principal d'Amsterdam, noms propis de l'edició d'enguany.