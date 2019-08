Les biblioteques de Girona incorporen la identificació per radiofreqüència

Les biblioteques municipals d'Antònia Adroher i Just M. Casero compten, des de fa pocs dies, amb tecnologia d'identificació per radiofreqüència (RFID) a l'hora de controlar i identificar el seu fons documental. Segons ha informat l'Ajuntament de Girona, gràcies al nou sistema s'agilitza el procés de préstec, atès que no cal passar els documents pel lector de codi de barres sinó únicament situar-los sobre una safata. A més, la tecnologia RFID millora el control, economitza el procés d'identificació documental i possibilita inventariar el fons de forma més fàcil.

Per incorporar la tecnologia d'identificació per radiofreqüència en aquests equipaments municipals ha calgut identificar tot el fons de les biblioteques amb les etiquetes corresponents i canviar el sistema d'arcs antifurts, que ara són molt més fiables.

El sistema RFID ja s'havia implementat amb anterioritat a la ciutat, però ara són quatre de cinc les biblioteques que compten amb aquest sistema de control. A banda de la d'Antònia Adroher i de la de Just M. Casero, la Carles Rahola ja comptava amb el sistema des que va obrir les portes. Mentre que la Salvador Allende va fer el canvi a principis d'any. La única biblioteca que encara no compta amb aquest nou sistema és la Biblioteca Ernest Lluch, que l'incorporarà quan es faci el trasllat a la Casa de Cultura.